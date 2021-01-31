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Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа
Источник материала: ОНТ
Протекающая через Париж (Франция) река Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре города. Об этом 31 января
Подъем уровня воды в Сене вызван осадками, которые ранее привели к росту уровня воды в притоках реки – Иль-де-Франс и Марны. За четыре последних дня вода поднялась более чем на метр.
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici
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Протекающая через Париж (Франция) река Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре города. Об этом 31 января информируют «Известия» со ссылкой на...
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