ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа

31.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа

Протекающая через Париж (Франция) река Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре города. Об этом 31 января информируют «Известия» со ссылкой на публикации очевидцев в соцсетях и местные СМИ.

Подъем уровня воды в Сене вызван осадками, которые ранее привели к росту уровня воды в притоках реки – Иль-де-Франс и Марны. За четыре последних дня вода поднялась более чем на метр.

Как уточняет служба о рисках затопления рек Франции, из-за проливных дождей уровень воды в Сене будет расти еще в течение нескольких дней.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протекающая через Париж (Франция) река Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре города. Об этом 31 января информируют «Известия» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лошице автомобиль сети Papa Johns наехал на пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by