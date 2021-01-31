Самолет вынужденно сел под Уфой из-за попавшей в винт птицы

Источник материала: ОНТ

Под Уфой (Россия) вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет «Альфа». Причиной стала попавшая в винт воздушного судна птица. Об этом 31 января информирует пресс-служба управления МЧС по Башкортостану.

Уточняется, что после попадания птицы в винт двигатель начал вибрировать. Самолет приземлился в поле в пяти км от села Первушино.

Пилот в результате происшествия не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

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