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Самолет вынужденно сел под Уфой из-за попавшей в винт птицы
Источник материала: ОНТ
Под Уфой (Россия) вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет «Альфа». Причиной стала попавшая в винт воздушного судна птица. Об этом 31 января
Уточняется, что после попадания птицы в винт двигатель начал вибрировать. Самолет приземлился в поле в пяти км от села Первушино.
Пилот в результате происшествия не пострадал.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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Под Уфой (Россия) вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет «Альфа». Причиной стала попавшая в винт воздушного судна птица. Об этом 31 января информирует...
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