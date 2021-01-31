Всебелорусское народное собрание: делегаты делятся своими идеями и предложениями

Источник материала: ОНТ

В Беларуси на финишный этап выходит подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Напомним, оно пройдет в Минске 11 и 12 февраля. Делегаты, а их общее число 2700, уже избраны и сейчас у них период кропотливой работы по подготовке. А именно, собирание воедино и анализ тех предложений, с которыми к делегатам идут люди, формирование собственного списка тем для обсуждения.





Впрочем, отправить свое предложение может каждый. На сайте форума vsebel.by есть специальная форма обратной связи. Уже сейчас видно, что состав делегатов что ни на есть самый широкий.

И представляют они все слои общества. В этом и есть смысл Всенародного собрания - при постановке задач по развитию страны на ближайшие 5 лет услышать мнения как можно большего количества граждан. И хотя до начала работы форума еще есть время, уже сейчас делегаты активно делятся своими идеями и предложениями, которые они готовы предложить для обсуждения на нашем народном вече.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: «Основное качество человека – это сострадание, человеколюбие. Ты утром просыпаешься, ты на себя посмотрел, и идешь в этот мир с любовью, с улыбкой, особенно, когда ты идешь на работу».

И по-другому никак. Каждый день вот уже 6 лет Людмила Кондрашова из дома уходит и приходит… домой. Именно так, не на работу. В теплую и дружелюбную атмосферу, которую годами выстраивала сама. Приходит всегда с хорошим настроением. Ведь здесь ее ждет коллектив – врачи, реабилитологи, педагоги - люди, которые каждый день работают с болью. А еще дети, для которых вся жизнь борьба, и родители, которым так необходима надежда.

Людмила Кондрашова: «Я спустилась вниз. И меня ребенок в коляске спросил, как у меня дела. Вот ответьте мне, что я могла сказать? Что мне плохо, что у меня что-то не получается, у меня в жизни что не так случилось? Ребенок сидит, а я говорю, а у тебя как? А он – у меня классно! У каждого бывает свое настроение, но я всегда говорю – подойдите к ребенку, и у тебя уйдут все проблемы, когда он подарит тебе радость. Сами белорусы, они настолько нация глубоко теплых, порядочных и добрых людей, они делают добро и поддержку тихо, понимаете, тихо, без каких-то лозунгов, без плакатов – я вот тут сделал, у нас в центре такого нет».

В центре в год проходят реабилитацию 1000 детей с инвалидностью. В основном диагноз – ДЦП. Работа крайне кропотливая и результат не сиюминутный. Хотя и чудо бывает – на ноги удается ставить в самых сложных случаях, и это победа. Этим людям терпения и трудолюбия не занимать. И правило, Людмила Кондрашова завела для всех одно - свои невзгоды оставлять за порогом центра. Просто есть понимание, по сравнению с тем, через что проходят эти дети, у тебя проблем нет.

Людмила Кондрашова: «Наши дети ни в чем не нуждаются, государство не экономит на детях, мы на полном гособеспечении. Заходишь в группу, спрашиваешь, что вам нужно. Ничего. Почему? А у нас всё есть. Центр является инициатором комплексного подхода в реабилитации одномоментно за весь период (курс реабилитации от 4 до 6 недель) дети получают медицинскую реабилитацию, образование полностью по всем программам, и одно из самых сложных направлений – это социализация, научить детей себя обслуживать, научить детей себе заработать на жизнь, социализироваться».

Во время интервью она постоянно говорит - мои дети. И чтобы осуществить мечту ребенка, готова мобилизировать все ресурсы. И на государственном уровне не молчит. Нужды и проблемы этих детей, по должности директор по призванию врач со стажем, активистка Белорусского союза женщин и руководитель Белорусского детского фонда, уж точно знает. Уже совсем скоро будет отстаивать их интересы в качестве делегата на Всебелорусском народном собрании.

Людмила Кондрашова: «Я иду на собрание с мыслью о том, чтобы сохранить и донести информацию о том, что социальная поддержка нашим детям она важна. Не надо делать что-то необычное, просто нужно думать о том, что рядом с тобой живет человек с особенностями, с инвалидностью. Сесть временно в инвалидную коляску, и ты поймешь, что вокруг возможно нужно поменять инфраструктуру, не бояться брать людей на работу с особенностями, чтобы была определенная квота, нам ведь важно иметь возможность быть независимым. Белорусы всегда отличались тем, что поддерживают друг друга, поэтому это собрание единомышленников. Люди, которые соберутся и которые очень болеют душой и сердцем за ту страну, за то, что происходит сейчас».

Юрий Марецкий, военный комиссар Смолевичского района и г. Жодино: «Каждая страна должна иметь свою армию. Потому что не зря говорили, если не будешь иметь свою армию, то будет другая страна, будет другая армия».

Его знают практически в каждой семье в округе, где воспитывают будущего мужчину. Более 30 лет безупречной службы.

Юрий Марецкий: «Сейчас больше уделяем внимание приписке, потом будет призыв граждан на срочную военную службу, параллельно с этим мы занимаемся отправкой военнообязанных на сборы, также занимаемся территориальной обороной нашего района. Занимаемся социальной сферой, приходят граждане по личным вопросам».

Не все военные многословны, но полковник Юрий Марецкий разрушает стереотипы. Работа в основном с молодежью – будущими защитниками страны. Потому подходы находить приходится. За годы службы стал сканером человеческих душ – с первого взгляда определит, где и как себя можно реализовать.

Юрий Марецкий: «Для каждого мужчины – это становление личности, это новый коллектив. Это закаливание своего организма, проявить себя. Скажем так, молодой человек пересматривает свое отношение даже к своим родителям. У многих есть желание идти служить по стопам своего отца, допустим. Отец служил в пограничных войсках – я тоже хочу служить в пограничных войсках».

На первый взгляд – мягкий, всё же с железным характером и дисциплиной. Для него офицер - слово не пустое. Честь, достоинство, мужество – в себе оттачивал лучшее, чтобы передавать опыт подрастающему поколению. Понимает, от этого зависит будущее страны, а оно ему не безразлично. Потому еще и депутат местного совета.

Юрий Марецкий: «Такие бытовые вопросы, они все решаемые, но где-то что-то нужно подсказать, где-то обратить внимание, где-то разъяснить. Допустим у нас в городе заканчивается строительство детской поликлиники. Не хватало места, чтобы дети проходили углубленное медосвидетельствование. Осенью она будет снята. Всегда иду на встречу к избирателям, всегда стараюсь помочь вникнуть в проблему».

Авторитет для коллег, как следствие делегат. Его выдвинул депутатский корпус. И свои идеалы готов отстаивать, хотя бы для того, чтобы для некоторых забытые слова зазвучали с новой силой.

Юрий Марецкий: «Патриотизм – если сказать просто – это любовь к совей родине этими словами всё сказано. Каждый человек где-то родился, это город, деревня, это место, где он вырос, где выросли, как правило, его предки. Это то место, где он получил образование, где дальше выучился, работал, и мы должны ценить вот это место, где мы выросли, оберегать его и охранять его».

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