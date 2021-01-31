В США часть известного шоссе смыло в океан

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии (США) огромный участок шоссе №1 смыло в океан после зимнего шторма с проливными дождями и снегом. Об этом информирует CNN.

С близлежащего холма сошли селевые потоки. Из-за этого на месте дороги возникла большая пропасть.





Шоссе №1 – известная в США трасса, идущая вдоль Тихоокеанского побережья и славящаяся живописными видами.

Фото: CNN / Getty Images / Gabrielle Lurie / The San Francisco Chronicle

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