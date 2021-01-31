Протесты в России: что общего с белорусскими беспорядками? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Аналогий и общего в недавних белорусских протестах и нынешних российских столько, что этой теме мы решили посвятить и рубрику «Антифейк». Игорь Тур готов окончательно развенчать миф об уникальности и невероятности протестных волн.





Цитата Александра Лукашенко с совещания в четверг: «Надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента». Есть основания полагать, что Президент говорил, в том числе, об информационном противостоянии фейкам, то есть лжи. Ведь именно ложь – основа всех протестов: что у нас летом и осенью, что сейчас в России.

Я думаю, многие зрители следят за тем, что и как происходит в соседней стране, благо их вещание на территории Беларуси представлено широко. Дискуссионный, конечно, вопрос – хорошо или плохо то, что такого у нас до 2020-го не было? Но вот в России было, и не единожды, и там сильно работают по отражению фейков. Мы и на своих ошибках учимся, но и опыт с удовольствием перенимаем.

Главное – там говорят правду, говорят личное прогосударственное мнение, говорят громко и много. Да даже если не прогосударственное: уже упоминаемого Семёна Слепакова никак не отнесёшь к преданным фанатам Путина, но даже он говорит, что акции в поддержку немецкого пациента – это какой-то ужас, а либеральные протестующие не терпят инакомыслия. Все врут – а суть этого, как обычно, деньги.

Вот, например, наши польские подростки – как только началась движуха в России, тут же переключились на неё. Потому что там – просмотры, а, значит, реклама и деньги. А в Беларуси что? На протесты уже выставляют снеговиков и картонных змагароў – другой революции для вас в Беларуси нет. Нет манёвра для лжи. Следовательно, нет и денег.

Но завязка российских событий была очень похожа на белорусскую попытку лживого блицкрига. Само собой, как можно скорее нужно соврать о сакральной жертве, за которую на площадях ОМОНу будут мстить дети и подростки.

И вот сходил украинец из Винницы, что иронично для российских лжецов, на ринопластику носа, пластическую операцию, ещё в июне. Да, фото немного странное. И вот из украинца с новым носом делают первую жертву протеста, якобы он жестоко избит и скончался в, самое смешное, районной поликлинике.

Конечно, тут же появляются и живые пострадавшие, но которых якобы и били, и насиловали, и чего только ни происходило. В Беларуси актрисы позже оказывались проститутками (это не метафора), в России – подождём, что будет.

Хоть бы у Саши Бортич уроки взяли, она бы согласилась помочь за тысяч 10 «россии». И в сцепки россияне становились – и, конечно же, вперёд нужно выставлять слабых, чтобы тех побили, а те, кто сильный, потом начали мстить.

Про несовершеннолетних и вывод их на улицы через TikTok уже сказано много. Позволю себе добавить личное: те, кто в России призывал детей выходить под дубинки ОМОНа, должны сидеть. Неважно, как долго – в тюрьме им объяснят очень быстро, что они – редиски. И объяснят предельно доходчиво.

Но есть ведь главный, самый мощный фейк, с которого всё и началось – тот самый «дворец Путина». 100 млн просмотров видео, шикарный особняк ценой якобы в миллиард долларов, в котором якобы живёт российский президент. Это видео и стало триггером. Но вот на неделе телеграм-канал Mash попадает внутрь и оказывается, что внутри – голый бетон и строительные работы. А ещё позже в том, что он – собственник дворца, признаётся миллиардер Аркадий Ротенберг.

Конечно, те, кто врут, врать продолжат – мол, Путин заставил его так сказать. Действительно, у миллиардера ведь не может быть особняка, а если он на «Роллс-Ройсе» передвигается, это тоже собственность Путина. Ну чушь ведь. Но вот вопрос: почему Ротенберг так долго молчал? Давайте честно: как только вышло видео Навального, для Путина не составляло труда мгновенно, скажем так, попросить Аркадия объявить о себе как о собственнике дворца. Но такой просьбы, судя по всему, не последовало. Почему? На одной из встреч с медиками в конце прошлого года Александр Лукашенко признался, что у белорусов не был выработан иммунитет ко лжи. И пояснил, как он вырабатывается: когда человек наелся информации из лживых телеграм-каналов, затем наелся информации от государственных СМИ – от переизбытка данных он начинает вычленять главное. То есть анализировать, думать и видеть фейки.

Этим и занимается сейчас Кремль – выработкой у россиян иммунитета ко лжи. Который, я надеюсь, уже выработан у большинства белорусов, но, тем не менее, следить за событиями в Москве всем нам стоит. И то, что Ротенберг признался лишь сейчас – это грамотный стратегический ход.

Давайте смоделируем ситуацию. Посмотрел россиянин из условного Новосибирска видео, а там – шикарный дворец Путина, золотые ёршики и даже комната грязи. А затем ещё и автора видео посадили – несправедливость, воруют и сажают, нужно бороться! И сидит потом россиянин уже с остывшими эмоциями и видит, что не Путина это дворец, да и не дворец вовсе, а апарт-отель, и ёршиков золотых там не было, и комнаты грязи плюс-минус везде. И думает россиянин: ну как же так? Я ведь на митинги ходил, и палкой от ОМОНа сдачи получил, и административное дело на меня завели. А оказалось, что меня обманули. И россиянин разочаровывается. И амплитуда падения эмоций от восторга до разочарования лучше всего въедается в сознание. Это и есть прививка от фейков. Прививайтесь.

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