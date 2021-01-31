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Лукашенко: Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Россию

31.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Россию

На встрече со студентами БГУ ожидаемо обсуждали будущее Беларуси. Ведь укреплять суверенитет страны предстоит именно этим молодым людям. Да, у них меньше бытовых забот, больше возможностей, шире кругозор, выше амбиции. Но Президент предупреждает: прежде, чем ломать, надо понимать каких усилий будет стоить строительство нового. И главное – прежде, чем слушать внешних советчиков, надо иметь собственную голову на плечах. Если обобщить, то разговор в БГУ (а в нем принимали онлайн-участие и другие ведущие региональные вузы страны) велся о том, как избежать ошибок молодости. Это касается и личностей (тех, кому чуть за 20), а также нашей молодой страны, которая только недавно получила независимость. О том, что порядок должен быть и в законах, и в умах белорусов.


Вы уже слышали лозунги «Жыве Россия!» или «Полицейские с народом»? Знаете, что в соседней стране тоже собирают списки карателей из сотрудников полиции, представителей власти и журналистов для будущего трибунала и люстрации? Но те, кто так искренне обвиняют неугодную власть в жестокости, сами не брезгуют теми же методами? Но при этом они уверены в собственной правоте и что всё делают по велению сердца. Но взять хотя бы эти кадры, как под копирку: люди на коленях перед силовиками в Минске, Москве и Киеве. Многое из происходящего – не раз обкатанный сценарий. Разница лишь в том, что в Украине он сработал. Беларуси было сложно, но власть устояла. России, откровенно говоря, проще – смогли подготовиться. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов. Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи».

Президент признаёт: ковид стал отвлекающим манёвром. Пока наше государство спасало людей, другие – подменяли повестку. Если сомневаетесь, что Беларусь нужна была именно для усмирения России, просто представьте, насколько масштабными могли стать митинги там, если бы переворот удался здесь.

Беларусь и правда стала примером, хоть и прежде в стране не было беспорядков такого масштаба. Да, действия властей некоторые посчитали жёсткими: задержания, штрафы, разного рода взыскания. Другое дело, когда каждый этот шаг будет заранее и подробно прописан. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «С теми деятелями, которые нарушали закон, надо разобраться. Самый главный сегодня механизм – правовой. Правовой, как во всем мире. И вообще, я вам советую при разработке этих норм просто взять у французов, немцев, в других странах, в России эти нормы и перенести в наше законодательство».

Для примера закон «О глобальной безопасности» во Франции. Несмотря на многотысячные акции протеста, в том, что его примут, никто не сомневается. Только за фотографию сотрудника правоохранительной системы можно получить год тюрьмы или 45 тыс. евро штрафа. Предусмотрена ответственность и за оскорбление в соцсетях. При этом Макрон считает возможным давать другим лидерам уроки лояльности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У тебя "жёлтые жилеты" три года ходят. Там кому глаз выбили, кого убили и прочее. Поразительно! Говорит: так у нас же демократия. Или возьмите Польшу. Дело не в абортах. Поляки не приемлют этой власти, этого правительства. А чего они лезут сюда? Чтобы отвлечь от своих проблем, затемнить нашими проблемами. Я вас прошу: научитесь анализировать, смотрите всё».

Судите сами, определённые телеграм-каналы заведомо переворачивают любые слова Президента. Что бы тот ни сказал – в их интерпретации в лучшем случае скепсис, а как правило – ложь. При этом сами авторы, конечно, бескорыстные и исключительно честные люди. Вы серьёзно? Порой полезно оценивать не только слова, но и мотивы. 

Павел Гордеюк, студент 1-го курса БГУ: «Причиной во многом является потеря связи с молодёжью. Мы как новое поколение переходим в новую сферу, в информационные технологии и больше времени проводим там».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Слушайте, Павел, очнитесь со своими мессенджерами! Там же показывали 300 тыс. нас, миллион нас! Максимум в один из воскресных дней – 46700. А клепали! Ну, картинку ж можно сделать».

Та же схема с преувеличенной, а порой и выдуманной «картинкой» обкатывалась на предприятиях: по видео все протестуют, на деле – всё работает. Вот и сейчас на Всебелорусское народное собрание якобы никто не соберётся. Правда, один из организаторов этого саботажа в эфире телеканала ОНТ признал, что получается пока не очень. Впрочем, если бы он знал, что эта запись закрытой Zoom-конференции оппозиции получит огласку, наверняка соврал бы.

Для понимания: делегатов всего порядка 2700. Есть и другие цифры, на которые часто ориентируются оппоненты власти: например, подписчики и просмотры. Но здесь ведь тоже нет объективности. Скажем, мы с коллегами читаем многое из того, с чем не согласны. И смотрим – чтобы быть в курсе. Дело почти всегда в правильно выстроенной рекламной кампании. Как с тем путинским дворцом – всё-таки тренды YouTube в современном мире не пустой звук.

Если у нас под удар попали студенты, их задерживали за нарушение закона, а впоследствии могли и отчислить (об этом, кстати, предупреждают каждого первокурсника). В России ставку сделали на подростков. Задача первая – массовость, вторая – нужный эмоциональный заряд. Попади ребёнок под дубинку – это ж какая картинка! 

– Считаете ли вы, что в соцсетях должна существовать цензура?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно убеждён, что мы к этому придём. Не мы должны быть зачинщиками этого процесса. В США происходят события, которые похлеще, чем наши. Может быть, как раз опомнившись, подтолкнут мощнейшие компании, которые сегодня творят этот беспредел».

Дошло до того, что Тwitter поставил ультиматум президенту США: или удаляешь твитты, или удалят тебя. Вслед за этой сетью, где Трампа читали, на минуточку, 89 млн пользователей, его заблокировал Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и даже не столь популярный Discord. На тот момент действующего главу США просто отрезали от внешнего мира. Выходит, у тех, кто диктует повестку, власти больше, чем у политиков. Только в случае чего – спрос с последних. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках – чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл, поэтому очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить».

Президент в последние полгода часто повторял: большое видится на расстоянии. Уже сейчас ко многим приходит понимание, для чего были приняты порой жёсткие решения, почему ко всем нарушителям порядка, вне зависимости от заслуг, отнеслись одинаково и как могло быть, если бы власть в стране оказалась не в крепких руках. И может, вместо выдернутых из контекста фраз, стоит услышать истинный смысл?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Своих косяков у нас предостаточно. Всех, сидящих за этим столом. Поэтому пока есть время, давайте будем работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство».

И ведь эти слова Президента оппозиционные каналы предпочли не услышать. Совпадение? Не думаю. Времена меняются, лишь бы к лучшему.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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На встрече со студентами БГУ ожидаемо обсуждали будущее Беларуси. Ведь укреплять суверенитет страны предстоит именно этим молодым людям. Да, у них меньше бытовых...
 
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