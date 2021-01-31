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Лукашенко: Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Россию
Источник материала: ОНТ
На встрече со студентами БГУ ожидаемо обсуждали будущее Беларуси. Ведь укреплять суверенитет страны предстоит именно этим молодым людям. Да, у них меньше бытовых забот, больше возможностей, шире кругозор, выше амбиции. Но Президент предупреждает: прежде, чем ломать, надо понимать каких усилий будет стоить строительство нового. И главное – прежде, чем слушать внешних советчиков, надо иметь собственную голову на плечах. Если обобщить, то разговор в БГУ (а в нем принимали онлайн-участие и другие ведущие региональные вузы страны) велся о том, как избежать ошибок молодости. Это касается и личностей (тех, кому чуть за 20), а также нашей молодой страны, которая только недавно получила независимость. О том, что порядок должен быть и в законах, и в умах белорусов.
Вы уже слышали лозунги «Жыве Россия!» или «Полицейские с народом»? Знаете, что в соседней стране тоже собирают списки карателей из сотрудников полиции, представителей власти и журналистов для будущего трибунала и люстрации? Но те, кто так искренне обвиняют неугодную власть в жестокости, сами не брезгуют теми же методами? Но при этом они уверены в собственной правоте и что всё делают по велению сердца. Но взять хотя бы эти кадры, как под копирку: люди на коленях перед силовиками в Минске, Москве и Киеве. Многое из происходящего – не раз обкатанный сценарий. Разница лишь в том, что в Украине он сработал. Беларуси было сложно, но власть устояла. России, откровенно говоря, проще – смогли подготовиться.
Президент признаёт: ковид стал отвлекающим манёвром. Пока наше государство спасало людей, другие – подменяли повестку. Если сомневаетесь, что Беларусь нужна была именно для усмирения России, просто представьте, насколько масштабными могли стать митинги там, если бы переворот удался здесь.
Беларусь и правда стала примером, хоть и прежде в стране не было беспорядков такого масштаба. Да, действия властей некоторые посчитали жёсткими: задержания, штрафы, разного рода взыскания. Другое дело, когда каждый этот шаг будет заранее и подробно прописан.
Для примера закон «О глобальной безопасности» во Франции. Несмотря на многотысячные акции протеста, в том, что его примут, никто не сомневается. Только за фотографию сотрудника правоохранительной системы можно получить год тюрьмы или 45 тыс. евро штрафа. Предусмотрена ответственность и за оскорбление в соцсетях. При этом Макрон считает возможным давать другим лидерам уроки лояльности.
Судите сами, определённые телеграм-каналы заведомо переворачивают любые слова Президента. Что бы тот ни сказал – в их интерпретации в лучшем случае скепсис, а как правило – ложь. При этом сами авторы, конечно, бескорыстные и исключительно честные люди. Вы серьёзно? Порой полезно оценивать не только слова, но и мотивы.
Та же схема с преувеличенной, а порой и выдуманной «картинкой» обкатывалась на предприятиях: по видео все протестуют, на деле – всё работает. Вот и сейчас на Всебелорусское народное собрание якобы никто не соберётся. Правда, один из организаторов этого саботажа в эфире телеканала ОНТ признал, что получается пока не очень. Впрочем, если бы он знал, что эта запись закрытой Zoom-конференции оппозиции получит огласку, наверняка соврал бы.
Для понимания: делегатов всего порядка 2700. Есть и другие цифры, на которые часто ориентируются оппоненты власти: например, подписчики и просмотры. Но здесь ведь тоже нет объективности. Скажем, мы с коллегами читаем многое из того, с чем не согласны. И смотрим – чтобы быть в курсе. Дело почти всегда в правильно выстроенной рекламной кампании. Как с тем путинским дворцом – всё-таки тренды YouTube в современном мире не пустой звук.
Если у нас под удар попали студенты, их задерживали за нарушение закона, а впоследствии могли и отчислить (об этом, кстати, предупреждают каждого первокурсника). В России ставку сделали на подростков. Задача первая – массовость, вторая – нужный эмоциональный заряд. Попади ребёнок под дубинку – это ж какая картинка!
Дошло до того, что Тwitter поставил ультиматум президенту США: или удаляешь твитты, или удалят тебя. Вслед за этой сетью, где Трампа читали, на минуточку, 89 млн пользователей, его заблокировал Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и даже не столь популярный Discord. На тот момент действующего главу США просто отрезали от внешнего мира. Выходит, у тех, кто диктует повестку, власти больше, чем у политиков. Только в случае чего – спрос с последних.
Президент в последние полгода часто повторял: большое видится на расстоянии. Уже сейчас ко многим приходит понимание, для чего были приняты порой жёсткие решения, почему ко всем нарушителям порядка, вне зависимости от заслуг, отнеслись одинаково и как могло быть, если бы власть в стране оказалась не в крепких руках. И может, вместо выдернутых из контекста фраз, стоит услышать истинный смысл?
И ведь эти слова Президента оппозиционные каналы предпочли не услышать. Совпадение? Не думаю. Времена меняются, лишь бы к лучшему.
Фото: БЕЛТА
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На встрече со студентами БГУ ожидаемо обсуждали будущее Беларуси. Ведь укреплять суверенитет страны предстоит именно этим молодым людям. Да, у них меньше бытовых...
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