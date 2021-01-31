Ректор БГУ Андрей Король – о молодежи, образовании и том, как противостоять технологиям массового манипулирования сознанием

Источник материала: ОНТ

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король в интервью программе «Контуры» рассказал, что можно и нужно делать уже сейчас, чтобы искренними эмоциями детей и молодежи не смогли воспользоваться люди с недобрыми намерениями, чтобы способность самостоятельно анализировать и трезво давать оценку событиям превратили их в настоящую элиту Беларуси.

- События недавние в России и Беларуси показали, что при организации протестов ставка делалась именно на молодежь. В общем-то, молодежь воспринималась как главная движущая сила этих всяких революций.

- Противодействовать определенным технологиям массового манипулирования сознанием, а они есть, они расписаны в учебниках по социальной психологии, это классика жанра. Начиная от разделения мира на черное и белое: вот царство тьмы, а вот, дескать, – света, борьба добра со злом и так далее и тому подобное. Все это четко регламентировано. То есть обращение к более древним слоям психики, нежели рациональное. Это всегда является категорией зрелища, чего хочет, скажем так, масса. Вот для того, чтобы уметь отличать это «наносное» от основного, действительно нужно, как классик говорил, учиться зрить в корень. Практика показывает, что, когда человек, как в наше пандемийное время, лишен возможности привычно совершать обыденные, какие-то рутинные вещи, он находится в ситуации с более повышенной тревожностью. То есть это фактор, способствующий тому, чтобы быть легко внушаемым, легко манипулируемым. И ясно, что мы воспринимаем мир, информацию об этом мире через СМИ. Будучи лишенными привычных контактов, мы это делаем охотнее. А что такое истина? Истина – это первые три строчки или пять строчек поисковых систем, что выдаст Google, Яндекс.

- К большому сожалению, сейчас это воспринимается как истина.

- Да, к большому сожалению. Что такое основа того же самого стереотипа? Это соотношение фона и предмета. Предмет может быть тот же, в другом контексте это уже другой предмет. Вот для того, чтобы учиться соотносить фон с предметом, для этого как раз-таки [требуются], понятно, информирование, понятно, соответствующие профессиональные знания. Но и, кроме того, мы должны, прежде всего, научиться видеть себя, научить студента видеть себя. Точнее, даже школьника, начиная с первого класса, может быть, даже еще раньше, именно через постановку своих целей, через постановку вопросов самому себе. Мы должны, очень упрощенно скажу, научить ребенка, прежде всего, открывать себя, а уже затем открывать окружающий мир. Если мы только лишь будем давать возможность смотреть на мир чужими глазами, мы никогда не избавимся от этой волны стереотипизации мышления, которая, начиная с середины прошлого столетия, упорно идет по планете.

- Есть еще такое понятие, которое сейчас достаточно критически воспринимается в обществе – патриотическая и воспитательная работа. Очевидно, что здесь старые методы, схемы не работают. Как и очевидно то, что нынешняя молодежь, которая не испытала тех трудностей, которые испытали их родители (безработица, низкие зарплаты, невостребованность и т.д.), сейчас, имея много, живя в комфорте, не очень-то стремится понять, к чему может привести слом системы государственных институтов. Как, на ваш взгляд, именно эта работа сегодня должна проводиться с молодыми людьми, с учетом этих новых вызовов?

- На мой взгляд, очень важно не терять из виду соотношение критичности рационального, самого молодого пласта психики, с более фундаментальными вещами, с эмоционально-ценностным, скажем так, восприятием любым человеком окружающего мира. Не случайно, кстати, в содержании образования весь опыт человечества делится на четыре части. Первая часть – знания, опыт познавательной деятельности в форме знаний. Опыт репродуктивной деятельности в форме умений, навыков. А вот два последующих опыта – творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения, их просто передать невозможно. Можно напротив человека поставить зеркало и как-то пытаться ему показать, как по-другому. Но пока он этот сам опыт внутри себя не взрастит, не переживет, он будет ведомым и, скажем так, пополнит ряд массового человека. И глубоко убежден, что вот это умеренное соотношение рационального и эмоционального и есть, по сути дела, секрет содержания воспитания, в том числе и патриотизма, для любого человека в любой стране. Как только человек начнет на себя смотреть со стороны, это не решит всех проблем мира, все сегодня имеет свои границы, но, безусловно, это поможет ему как минимум задуматься о том, что есть вокруг. Без этого необходимого условия никакие другие достаточными не станут.

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