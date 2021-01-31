Мужчина с битой напал на сотрудников ОМОНа в Москве

Источник материала: ОНТ

В центре Москвы (Россия) мужчина с битой напал на сотрудников ОМОН. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники Росгвардии в результате инцидента не пострадали.

Нападавший был задержан, ему грозит уголовная ответственность.

Фото: Скриншот видео IZ.RU

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram