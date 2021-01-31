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Мужчина с битой напал на сотрудников ОМОНа в Москве
Источник материала: ОНТ
В центре Москвы (Россия) мужчина с битой напал на сотрудников ОМОН. Об этом
Сотрудники Росгвардии в результате инцидента не пострадали.
Нападавший был задержан, ему грозит уголовная ответственность.
Фото: Скриншот видео IZ.RU
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В центре Москвы (Россия) мужчина с битой напал на сотрудников ОМОН. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники...
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