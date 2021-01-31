В Лошице автомобиль сети Papa Johns наехал на пешехода

Источник материала: Onliner

Поздно вечером в микрорайоне Лошица, на улице Янки Лучины, случилось очередное ДТП: водитель за рулем Renault наехал на пешехода. Судя по внешнему виду, автомобиль принадлежит сети пиццерий Papa Johns. От удара у него треснуло лобовое стекло, немного помялся бок.

На место происшествия приехала скорая помощь и экипаж ГАИ.





— Пострадавшего на дороге не было, скорее всего, он находится в машине скорой. Сотрудники ГАИ выясняют с водителем, что произошло, — рассказал читатель.

В дежурной части УГАИ ГУВД Мингорисполкома факт ДТП подтвердили.

(будет дополнено)