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В Лошице автомобиль сети Papa Johns наехал на пешехода
Источник материала: Onliner
Поздно вечером в микрорайоне Лошица, на улице Янки Лучины, случилось очередное ДТП: водитель за рулем Renault наехал на пешехода. Судя по внешнему виду, автомобиль принадлежит сети пиццерий Papa Johns. От удара у него треснуло лобовое стекло, немного помялся бок.
На место происшествия приехала скорая помощь и экипаж ГАИ.
— Пострадавшего на дороге не было, скорее всего, он находится в машине скорой. Сотрудники ГАИ выясняют с водителем, что произошло, — рассказал читатель.
В дежурной части УГАИ ГУВД Мингорисполкома факт ДТП подтвердили.
(будет дополнено)
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Поздно вечером в микрорайоне Лошица, на улице Янки Лучины, случилось очередное ДТП: водитель за рулем Renault наехал на пешехода. Судя по внешнему виду, автомобиль...
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