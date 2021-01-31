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Акции солидарности c Беларусью прошли во многих городах мира
Источник материала: Хартия'97
Акции солидарности c Беларусью прошли во многих городах мира
Белорусы зарубежья выходят на акции каждые выходные.
Акции солидарности c Беларусью прошли во многих городах мира.
Акции прошли в Варшаве, Ганновере, Москве, Осло, Санкт-Петербурге и Тайване.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы зарубежья выходят на акции каждые выходные.
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