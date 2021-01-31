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В Минске за день задержали более 120 человек

01.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске за день задержали более 120 человек

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  • 31.01.2021, 21:49
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В Минске за день задержали более 120 человек
Иллюстрационное фото

Каратели произвольно хватали людей.

В течение дня силовики задержали более 120 человек. Абсолютное большинство из них будет ждать суда на Окрестина.

Главным местом задержания был проспект Независимости. Дело в том, что по телеграмм-каналам распространялся призыв провести «протестные гуляния» — без какой-либо символики гулять с 14.00 до 15.00 между гостиницей «Минск» и Октябрьской площадью, передает nn.by.

В результате силовики произвольно хватали людей, оказавшихся в это время в этом месте.

Единичные задержания были и в других районах Минска, где местные жители устраивали дворовые марши.

Среди известных лиц задержаны топ-менеджеры компании «Зубр Капитал» Николай Шестак и Евгений Бачищев. Также не вернулась домой Наталья Иосуб, дочь известного экономиста Вадима Иосуба.

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Теги: Минск
 
 
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Каратели произвольно хватали людей.
 
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