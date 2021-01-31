|
В Минске за день задержали более 120 человек
Источник материала: Хартия'97
В Минске за день задержали более 120 человек
Каратели произвольно хватали людей.
В течение дня силовики задержали более 120 человек. Абсолютное большинство из них будет ждать суда на Окрестина.
Главным местом задержания был проспект Независимости. Дело в том, что по телеграмм-каналам распространялся призыв провести «протестные гуляния» — без какой-либо символики гулять с 14.00 до 15.00 между гостиницей «Минск» и Октябрьской площадью, передает
В результате силовики произвольно хватали людей, оказавшихся в это время в этом месте.
Единичные задержания были и в других районах Минска, где местные жители устраивали дворовые марши.
Среди известных лиц задержаны топ-менеджеры компании «Зубр Капитал» Николай Шестак и Евгений Бачищев. Также не вернулась домой Наталья Иосуб, дочь известного экономиста Вадима Иосуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каратели произвольно хватали людей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)