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Cветлана Калинкина: Ирония судьбы
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко даже не понимает, где находится его самая большая угроза. А она в том социальном феномене, который наука называет “самосбывающееся пророчество”.
Пример: Есть банк. Все у него хорошо: в балансе брутто-нетто, деньги приходят-уходят, клиенты, кредиты, прибыль… Но, как водится, есть и косяки, которые постороннему глазу не видны. И, зная про эти косяки, банк решает подстраховаться: вводит ограничения на снятие наличных, лимиты, комиссии, ограничения по количеству операций... Клиенты, видя это, начинают волноваться: что-то не так, все это неспроста !!! И массово, сбивая каблуки, бегут в финанасовое учреждение забирать свои деньги. Итог -- не было проблем у банка, но появились. Худшие опасения сбылись.
Примеров того, как этот феномен работает, -- море. От исторических - судьба царя Эдипа, который таки убил своего папу и женился на своей маме, сам того не желая. До бытовых -- вы наверняка знаете людей, у которых жизнь не удалась, потому что всю сознательную жизнь они были уверены именно в этом.
Ложный посыл, неправильная оценка ситуации провоцируют неправильное поведение и случается именно то, что человек пытался предотвратить. Говори ребенку в воспитательных целях, что он негодяй, -- и почти наверняка вырастет негодяем. Придумай себе угрозу в виде какой-то группы людей -- и у них, которые тебя даже не замечали, появится повод мстить. Можем в этом контексте вспомнить Сталина, который так боялся покушений на собственный авторитет, что в итоге его вытянули из Мавзолея и до сих пор проклинают. Или судьбу СССР, когда власти так активно пытались не допустить его развала, что именно своими действиями Советский Союз и развалили.
В той же ловушке сегодня оказался Александр Лукашенко. Человек мог уйти со своего поста до 9 августа, 9 августа, после 9 августа -- и гарантировал бы себе статус авторитетного государственного деятеля, госрезиденцию, гособеспечение, охрану... И даже памятник -- как первому президенту Беларуси, который не допустил кровопролития. Но Лукашенко не ушел. Свои страхи, которые не позволяют покинуть пост, он озвучил предельно ясно. “Если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных”, -- убеждал он рабочих завода МЗКТ во время поездки на предприятие.
“Поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал. Могу их повторить еще раз. Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее”, -- это уже цитата из выступления перед ОМОНом.
Ну и, наконец, знаменитое: о меня не убьете, других выборов не будет”.
Лукашенко боится за свою жизнь, боится бесславного финала своей звездной политической карьеры и в итоге превращает в ад жизнь всех вокруг. В этом аду и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, и те, кого подчиненные Балабы калечат, сажают, пытают, избивают. В этом аду даже белорусы, которые хотели остаться вне политического противостояния. Потому что им разбивали окна, им громили машины, их хватали по пути с работы домой, им отключали отопление и воду, их отправляли делать дурную работу -- бороться со снеговиками, снимать бело-красно-белые трусы с балконов, красить лавочки, срезать ленточки … Они не могли никуда доехать из-за перекрытых улиц, они не могли добраться до электрички из-за закрытого метро, они не могли попасть в магазин, кафе, булочную... Теперь их круглосуточно пугают лишением зарплат и пенсий, войной, враждой, террористами... Заставляют подписывать письма, заставляют принять чью-то сторону.
Ну, на какой финал карьеры может рассчитывать тот, кто превращает в ад жизнь всех вокруг?..
О чем он думает -- я не знаю. Но самосбывающееся пророчество это, если хотите, ирония судьбы. Понимая ситуацию неверно, действуя неверно, ты получаешь именно то, чего больше всего боялся.
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Александр Лукашенко даже не понимает, где находится его самая большая угроза. А она в том социальном феномене, который наука называет “самосбывающееся...
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