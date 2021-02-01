Доценту Витебского государственного технологического университета Юлии Вайлуновой назначена стипендия Президента Республики Беларусь

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Поступая в ВГТУ, Юлия и не предполагала, что свяжет свою жизнь с наукой. Думала применять полученные знания на производстве. Хотя призналась, что всегда хотела, как и мама, быть педагогом. Сегодня она счастлива от того, что все ее мечты осуществились. Как доцент кафедры «Экономическая теория и маркетинг» Юлия Геннадьевна много времени проводит со студентами. Результаты ее научных изысканий активно внедряются в производство. На счету молодого ученого множество побед и достижений, которые, она уверена, не случились бы без поддержки научного руководителя — доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой «Экономическая теория и маркетинг» Галины Яшевой.







Окончив университет, Юлия Вайлунова уже имела два диплома с отличием по специальностям «Маркетинг» и «Банковское дело». Решив развиваться в нау­ке дальше, приняла предложение остаться на кафедре «Экономическая теория и маркетинг». Окончила магистратуру, аспирантуру, после защиты кандидатской диссертации по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» получила степень кандидата экономических наук. В 2019 году Юлии Вайлуновой было присвоено ученое звание доцента.

Будучи студенткой, затем аспиранткой, Юлия дважды становилась стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь.

Как аспирант получила грант от Министерства образования. Была делегатом II Съезда ученых Республики Беларусь. Имеет благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета, является лауреатом премии облисполкома талантливым молодым ученым и специалистам. Активная научно-исследовательская деятельность ученого отражена в многочисленных публикациях (их более сотни), среди которых три монографии в соавторстве.

Стипендию Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2021 год кандидат экономических наук доцент Юлия Вайлунова получила за разработку методов повышения конкурентоспособности предприятий на основе создания корпоративно-кластерных структур в текстильном и швейном производстве.

— Сегодня существуют госпрограммы, предполагающие создание корпоративно-кластерных структур как способа повышения конкурентоспособности предприятий, что в свою очередь содействует экономиче­скому развитию страны в целом и подтверждает актуальность темы исследования, — поясняет Юлия Вайлунова. — Мы с моим научным руководителем Галиной Артемовной работали по данной теме на примере предприятий текстильного и швейного производства.

Практическая значимость научных изысканий подтверждена тремя актами внедрения в деятельность предприятий текстильного и швейного производства Витебского региона, двумя — в учебный процесс ВГТУ.

— Сейчас мы занимаемся таким направлением, как формирование корпоративно-кластерных структур в условиях цифровой экономики, — рассказала Юлия Вайлунова.

Активная научная деятельность не мешает Юлии быть прекрасной женой и матерью.