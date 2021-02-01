В «Раубичах» с успехом прошел этап Кубка мира по фристайлу: как это было?

Источник материала: ОНТ

В «Раубичах» с успехом прошел этап Кубка мира по фристайлу. Эти престижные соревнования наша страна принимает не первый раз.

Этот год не стал исключением, даже на фоне необоснованных призывов лишить Беларусь международных стартов.

Минску, напомним, не дали провести чемпионат мира по хоккею. Формальным поводом для этого стали вопросы безопасности. Но в «Раубичах» праздник фристайла состоялся. Да еще как! Не помешали ни ковид, ни другие опасения.

Спортсмены из 11 стран по достоинству оценили и белорусское гостеприимство, и умение лучше других организовывать представительные соревнования. Мы показали пример того, как спорт может и должен объединять страны и людей, а не становиться разменной картой в политических играх. О том, как это было.

«Раубичи» традиционно принимают этапы Кубка мира по фристайлу, этот год исключением не стал. Спортсмены из 11 стран, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и лидеры мирового сезона, смогли убедиться лично: в организации крупных международных соревнований равных Беларуси попросту нет.

В отличие от коллег из хоккея, в Международном лыжном союзе ни минуты не сомневались, проводить турнир в Беларуси или нет. В итоге и от участников, и от организаторов были только хорошие отзывы. Ни о каких проблемах с безопасностью речи не шло.

Андреа Ринальди, директор соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта: «Организаторы проделали отличную работу, соревнования прошли на самом высоком уровне. При подготовке к крупным турнирам есть определенные требования, и в Беларуси их соблюдают на 100%. Мы были уверены, что ваша страна отлично проведет этап Кубка мира, так и произошло».

Лора Пил, лидер общего зачета Кубка мира по фристайлу: «Мне очень комфортно выступать в "Раубичах", спасибо организаторам за созданные условия. Я сохранила желтую майку лидера – и это главный итог соревнований».

Были соблюдены и эпидемиологические нормы: турнир провели без зрителей. Организаторы подошли к этому вопросу максимально ответственно.

Белорусская школа фристайла – лучшая в мире. С 1998 года ни одна Олимпиада не обходится без медалей наших лыжных акробатов. С главных стартов четырёхлетия белорусские фристайлисты привезли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Не подвели наши спортсмены и на домашнем этапе Кубка мира. В синхронных прыжках они завоевали две золотые медали: у женщин на высшую ступень пьедестала поднялись Анна Гуськова и Анна Дерюго, у мужчин – Станислав Гладченко и Павел Дик.

Серебряными призерами стали Максим Густик и Андрей Кузьмин. В первый день соревнований в олимпийском виде программы, индивидуальных прыжках, Анна Гуськова и Макар Митрофанов остановились в шаге от пьедестала.

Меган Ник, победительница этапа Кубка мира по фристайлу: «Я очень счастлива. Каждый раз, каждый год здесь проходит просто суперстарт! Этот год не стал исключением».

Организацией турнира спортсмены остались довольны. Не подвела в этом году и погода: лыжные акробаты смело выполняли самые сложные программы. И получили то, чего в эпоху ковида им так не хватает, – настоящий спортивный праздник!

В Беларуси еще будет много статусных международных соревнований. И нет сомнений, что функционеры от хоккея, поддавшись на политические интриги, еще не раз пожалеют о своем решении.

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