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В Европе снова заговорили о строительстве "мегатуннеля"

01.02.2021 — Разное | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

В Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. 

О мегатоннеле стоимостью 17 миллиардов долларов активно заговорили в 2019 году, хотя идея существовала с начала 2000-х. Но спустя год обсуждений проект Эстонии и Финляндии забуксовал из-за обеспокоенности Таллина по поводу экологических и экономических аспектов строительства, а также из соображения безопасности. Согласно плану, протяженность тоннеля составляет около 100 километров, а длина объекта непосредственно под водой – от 50 до 56 километров. Проект включает в себя возведение как минимум одного искусственного острова.

В Европе снова заговорили о строительстве "мегатуннеля"
 
 
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В Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского...
 
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