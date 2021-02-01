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В Европе снова заговорили о строительстве "мегатуннеля"
01.02.2021 — Разное | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская ПравдаВ Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
О мегатоннеле стоимостью 17 миллиардов долларов активно заговорили в 2019 году, хотя идея существовала с начала 2000-х. Но спустя год обсуждений проект Эстонии и Финляндии забуксовал из-за обеспокоенности Таллина по поводу экологических и экономических аспектов строительства, а также из соображения безопасности. Согласно плану, протяженность тоннеля составляет около 100 километров, а длина объекта непосредственно под водой – от 50 до 56 километров. Проект включает в себя возведение как минимум одного искусственного острова.
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В Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского...
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