Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи: оказалось, что это было продиктовано самой королевой Елизаветой II.

Мятежные герцоги объяснили, почему через месяц после рождения своего первенца им пришлось внести существенное изменение в его документы.

После регистрации малыша в 2019 году имя Меган в официальном свидетельстве было стерто. Вместо "Рэйчел Меган, герцогини Сассекской" осталась лишь "герцогиня Сассекская". Иностранные СМИ провели свое расследование и узнали интересные подробности из дворцового закулисья.

Как сообщило издание The Sun, существует несколько версий того, почему Маркл стала "безымянной" в документах.

Основная версия экспертов - так называемый "реверанс" в сторону покойной принцессы Дианы: в аналогичных документах свекровь Маркл подписана только по титулу. Менее популярная версия - желание отличиться от соперницы Кейт Миддлтон: в свидетельствах о рождении детей имя жены принца Уильяма записано целиком.

Но оказалось, что есть и третья версия происходящего, которую решилась озвучить сама экс-актриса.

"Изменение имени было продиктовано дворцом, что можно подтвердить через записи старших чиновников. Ни Меган, ни Гарри не причастны к этому", - заявил пресс-секретарь Маркл в комментарии изданию Hello!

Кажется, что теперь весь мир узнал еще одну причину скандального отречения герцогов и их переезда из Британии .

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