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Елизавета II сделала Меган Маркл "безымянной"
01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи: оказалось, что это было продиктовано самой королевой Елизаветой II.
Мятежные герцоги объяснили, почему через месяц после
© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
Как сообщило издание The Sun, существует несколько версий того, почему Маркл стала "безымянной" в документах.
Основная версия экспертов - так называемый "реверанс" в сторону покойной принцессы Дианы: в аналогичных документах свекровь Маркл подписана только по титулу. Менее популярная версия - желание отличиться от соперницы Кейт Миддлтон: в свидетельствах о рождении детей имя жены принца Уильяма записано целиком.
Но оказалось, что есть и третья версия происходящего, которую решилась озвучить сама экс-актриса.
"Изменение имени было продиктовано дворцом, что можно подтвердить через записи старших чиновников. Ни Меган, ни Гарри не причастны к этому", - заявил пресс-секретарь Маркл в комментарии изданию Hello!
Кажется, что теперь весь мир узнал еще одну причину скандального отречения герцогов и их
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Стало известно, почему экс-актриса убрала свое имя из свидетельства о рождении единственного сына - официальная версия была опубликована в издании Hello.
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