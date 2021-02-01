﻿ Елизавета II сделала Меган Маркл "безымянной". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Елизавета II сделала Меган Маркл "безымянной"

01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи: оказалось, что это было продиктовано самой королевой Елизаветой II.

Мятежные герцоги объяснили, почему через месяц после рождения своего первенца им пришлось внести существенное изменение в его документы.

© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
Роковые слова: как принц Гарри подставил Меган Маркл?
После регистрации малыша в 2019 году имя Меган в официальном свидетельстве было стерто. Вместо "Рэйчел Меган, герцогини Сассекской" осталась лишь "герцогиня Сассекская". Иностранные СМИ провели свое расследование и узнали интересные подробности из дворцового закулисья.

Как сообщило издание The Sun, существует несколько версий того, почему Маркл стала "безымянной" в документах.

Основная версия экспертов - так называемый "реверанс" в сторону покойной принцессы Дианы: в аналогичных документах свекровь Маркл подписана только по титулу. Менее популярная версия - желание отличиться от соперницы Кейт Миддлтон: в свидетельствах о рождении детей имя жены принца Уильяма записано целиком.

Но оказалось, что есть и третья версия происходящего, которую решилась озвучить сама экс-актриса.

"Изменение имени было продиктовано дворцом, что можно подтвердить через записи старших чиновников. Ни Меган, ни Гарри не причастны к этому", - заявил пресс-секретарь Маркл в комментарии изданию Hello!

Кажется, что теперь весь мир узнал еще одну причину скандального отречения герцогов и их переезда из Британии.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, почему экс-актриса убрала свое имя из свидетельства о рождении единственного сына - официальная версия была опубликована в издании Hello.
 
Новости дня
Новости разные
 
Плесень обитателя Кремля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by