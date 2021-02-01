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Экономист объяснил, почему криптовалюты – это пузырь, который уже сдувается
01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Экономист объяснил, почему криптовалюты – это пузырь, который уже сдувается
© REUTERS / DADO RUVIC
"Криптовалюты в последние годы в значительной степени используются для неблаговидных вещей. В биткоине дают и получают взятки, используют не сером и на черном рынке, наркоторговля в значительной степени перешла на криптовалюты", ― привел примеры Винокуров.
Государствам и регуляторам такое положение дел сильно не нравится, и их можно понять, добавил экономист. Нацбанки по всему миру понимают, что "если ты не можешь остановить этот процесс, его надо возглавить, и начинают создавать свои цифровые валюты". По мнению Винокурова, такой процесс неизбежен и результат его может привести к снижению транзакционных издержек в использовании национальных валют.
© Photo : Общественное телевидение России
"Скорее всего, когда центральные банки по всему миру продвинутся в создании национальных цифровых валют, то по криптовалютам будет нанесен удар. Я считаю, что сейчас в том же биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Вообще сейчас на бирже надуты как минимум два пузыря – один в криптовалютах, второй ― в акциях "зеленой" экономики, ― рассуждает Винокуров.
Криптовалютный пузырь "уже начинает сдуваться на глазах и это, учитывая, для чего цифровые валюты используются в текущих реалиях, очень даже хорошо", заключил Винокуров.
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Рост стоимости криптовалют в долгосрочной перспективе мог бы подорвать традиционные валюты, которые эмитируются центральными банками, считает главный экономист...
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