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Экономист объяснил, почему криптовалюты – это пузырь, который уже сдувается

01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Экономист объяснил, почему криптовалюты – это пузырь, который уже сдувается

© REUTERS / DADO RUVIC
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Существующие сейчас цифровые валюты излишне переоценены, кроме того, по всему миру они используются для криминальной активности, заявил экономист в ходе онлайн-презентации доклада "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах". 

"Криптовалюты в последние годы в значительной степени используются для неблаговидных вещей. В биткоине дают и получают взятки, используют не сером и на черном рынке, наркоторговля в значительной степени перешла на криптовалюты", ― привел примеры Винокуров.

Государствам и регуляторам такое положение дел сильно не нравится, и их можно понять, добавил экономист.  Нацбанки по всему миру понимают, что "если ты не можешь остановить этот процесс, его надо возглавить, и начинают создавать свои цифровые валюты". По мнению Винокурова, такой процесс неизбежен и результат его может привести к снижению транзакционных издержек в использовании национальных валют. 

© Photo : Общественное телевидение России
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"Скорее всего, когда центральные банки по всему миру продвинутся в создании национальных цифровых валют, то по криптовалютам будет нанесен удар. Я считаю, что сейчас в том же биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Вообще сейчас на бирже надуты как минимум два пузыря – один в криптовалютах, второй ― в акциях "зеленой" экономики, ― рассуждает Винокуров.

Криптовалютный пузырь "уже начинает сдуваться на глазах и это, учитывая, для чего цифровые валюты используются в текущих реалиях, очень даже хорошо", заключил Винокуров.

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Теги: Курсы валют
 
 
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