Истощенная Бузова попала в клинику после разрыва с возлюбленным

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова не может прийти в себя после разрыва с блогером Давидом Манукяном: из-за проблем со здоровьем звезда вынуждена была провести выходные в подмосковной клинике.

Скандальное расставание одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса стало шоком для всех поклонников. В день своего 35-летия Бузова приняла решение уйти от Давы, заявив, что блогер "творит страшные дела" . После этого еще одна экс-возлюбленная Манукяна решила предупредить Бузову об опасности . Все это буквально истощило звезду.

Прошедший уикенд Бузова провела в подмосковной клинике Verba Mayr, куда обратилась из-за проблем со здоровьем: в своем Instagram звезда призналась, что после разрыва с возлюбленным она перестала есть и спать.

Бузова объяснила подписчикам, что ежегодно проходит плановые обследования у специалистов, но в 2021 году решила приехать на осмотр пораньше.

"Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать", - рассказала "поющая ведущая" в сторис Instagram.

Со слов звезды "Дома-2", ее диагноз - истощение. Врачи посоветовали Бузовой поправиться на 11 килограмм, нарастить мышцы и исправить сколиоз.

Несколько дней, проведенных под присмотром опытных докторов не прошли зря: с новой недели Бузова решила "включиться в творчество" и подарить еще больше любви своим поклонникам.

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