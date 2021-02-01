﻿ Истощенная Бузова попала в клинику после разрыва с возлюбленным. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Истощенная Бузова попала в клинику после разрыва с возлюбленным

01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова не может прийти в себя после разрыва с блогером Давидом Манукяном: из-за проблем со здоровьем звезда вынуждена была провести выходные в подмосковной клинике.

Скандальное расставание одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса стало шоком для всех поклонников. В день своего 35-летия Бузова приняла решение уйти от Давы, заявив, что блогер "творит страшные дела". После этого еще одна экс-возлюбленная Манукяна решила предупредить Бузову об опасности. Все это буквально истощило звезду.

Прошедший уикенд Бузова провела в подмосковной клинике Verba Mayr, куда обратилась из-за проблем со здоровьем: в своем Instagram звезда призналась, что после разрыва с возлюбленным она перестала есть и спать.

Бузова объяснила подписчикам, что ежегодно проходит плановые обследования у специалистов, но в 2021 году решила приехать на осмотр пораньше.

"Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать", - рассказала "поющая ведущая" в сторис Instagram.

Со слов звезды "Дома-2", ее диагноз - истощение. Врачи посоветовали Бузовой поправиться на 11 килограмм, нарастить мышцы и исправить сколиоз.

Несколько дней, проведенных под присмотром опытных докторов не прошли зря: с новой недели Бузова решила "включиться в творчество" и подарить еще больше любви своим поклонникам.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новой публикации в Instagram "поющая ведущая" призналась, что потеряла сон и аппетит и решила обратиться за помощью к опытным специалистам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РОВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by