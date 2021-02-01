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Истощенная Бузова попала в клинику после разрыва с возлюбленным
01.02.2021 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова не может прийти в себя после разрыва с блогером Давидом Манукяном: из-за проблем со здоровьем звезда вынуждена была провести выходные в подмосковной клинике.
Скандальное расставание одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса стало шоком для всех поклонников. В
Прошедший уикенд Бузова провела в подмосковной клинике Verba Mayr, куда обратилась из-за проблем со здоровьем: в своем Instagram звезда призналась, что после разрыва с возлюбленным она перестала есть и спать.
Бузова объяснила подписчикам, что ежегодно проходит плановые обследования у специалистов, но в 2021 году решила приехать на осмотр пораньше.
"Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать", - рассказала "поющая ведущая" в сторис Instagram.
Со слов звезды "Дома-2", ее диагноз - истощение. Врачи посоветовали Бузовой поправиться на 11 килограмм, нарастить мышцы и исправить сколиоз.
Несколько дней, проведенных под присмотром опытных докторов не прошли зря: с новой недели Бузова решила "включиться в творчество" и подарить еще больше любви своим поклонникам.
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В новой публикации в Instagram "поющая ведущая" призналась, что потеряла сон и аппетит и решила обратиться за помощью к опытным специалистам.
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