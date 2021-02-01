ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура РБ грозит уголовной ответственностью «пособникам» экстремизма

01.02.2021 09:34 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси заявила, что к уголовной ответственности должны привлекаться не только организаторы и главари экстремистских формирований, но и участники таких формирований, а также те, кто их финансирует или оказывает любое содействие.

«Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности», - заявил в эфире зомбоящика генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

«То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия», - уточнил он.

По слова Шведа, ужесточение ответственности «будет иметь не только профилактический характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности», - заключил он.

В конце 2020 года Генпрокуратура РБ возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета и Светланы Тихановской по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

29 января официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила, что ведомство готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.

В ответ на это заявление властей на сайте Рetitions.by начался сбор подписей против признания бело-красно-белого флага экстремистским. На утро 1 февраля почти 70 тыс. человек подписались под этой петицией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Беларуси заявила, что к уголовной ответственности должны привлекаться не только организаторы и главари экстремистских формирований, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by