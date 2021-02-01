|
В Мьянме произошел военный переворот
Источник материала: АФН
Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год.
Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу, передает ТАСС.
По его данным, военные информировали, что заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого они объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.
«Президент Мьянмы Вин Мьин, государственный советник страны Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) были задержаны военными в понедельник ранним утром», - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя НЛД.
Отмечается, что по поступающим из страны сведениям, пропал сигнал национального телевидения Мьянмы. Помимо этого, прервана связь столицы страны Нейпьидо с внешним миром.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Мьянме прошли всеобщие выборы. Убедительную победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». Однако военные заявили, что считают выборы сфальсифицированными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)