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Ивашко снялся с турнира в Мельбурне

01.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский теннисист Илья Ивашко снялся с турнира Great Ocean Road Open.

Об этом сообщает твиттер о белорусах в турнирах WTA, ATP, ITF, Davis Cup и FedCup Boticcelli.

Great Ocean Road Open – турнир, который проходит в австралийском Мельбурне. Призовой фонд – 320775 долларов.
 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко снялся с турнира Great Ocean Road Open.
 
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