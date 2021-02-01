|
Ивашко снялся с турнира в Мельбурне
Источник материала: Партизан
Белорусский теннисист Илья Ивашко снялся с турнира Great Ocean Road Open.
Об этом сообщает твиттер о белорусах в турнирах WTA, ATP, ITF, Davis Cup и FedCup Boticcelli.
Great Ocean Road Open – турнир, который проходит в австралийском Мельбурне. Призовой фонд – 320775 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Илья Ивашко снялся с турнира Great Ocean Road Open.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)