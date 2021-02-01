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Картина дня в цифрах: в воскресенье, 31 января, в Минске задержали около 170 человек
Источник материала: Партизан
В ходе воскресных акций протеста в Минске было задержано 169 человек,
Были отпущены несовершеннолетние, трое задержанных госпитализированы.
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В ходе воскресных акций протеста в Минске было задержано 169 человек, сообщает телеграм-канал «Списки Окрестина».
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