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В Германии задержали партию контрабандных шпицев из Беларуси

01.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Федеральной таможенной службы в Потсдаме 26 января остановили машину следовавшую из Беларуси, в которой перевозили 5 щенков померанского шпица.

Об этом сообщает пресс-служба немецкой таможни.

Водитель рассказал таможенникам, что едет в Бельгию на работу.

По его словам, алкоголя, сигарет и суммы, превышающей 10 000 евро, у него не было.
Однако при осмотре авто за пассажирским сидением под одеялами таможенники обнаружили два маленьких ящика, в которых перевозились пять померанских шпицев. 
Водитель предоставил документы на животных, которые не соответствовали собакам. 
По словам водителя, собак он собирался показать ветеринару в Бельгии.
Щенков изъяли и передали ветеринарной службе на основании подозрений в контрабанде, пишет belnovosti.by
Как отмечает пресс-служба, щенки померанского шпица регулярно продаются в Германии по цене от 2 500 до 3 700 евро.
Нередки случаи, когда водители пытаются вывезти животных из стран, не входящих в ЕС, без затрат на вакцинацию и документы.
 
 
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Сотрудники Федеральной таможенной службы в Потсдаме 26 января остановили машину следовавшую из Беларуси, в которой перевозили 5 щенков померанского шпица.
 
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