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В Германии задержали партию контрабандных шпицев из Беларуси
Источник материала: Партизан
Сотрудники Федеральной таможенной службы в Потсдаме 26 января остановили машину следовавшую из Беларуси, в которой перевозили 5 щенков померанского шпица.
Об этом сообщает пресс-служба немецкой таможни.
Водитель рассказал таможенникам, что едет в Бельгию на работу.
По его словам, алкоголя, сигарет и суммы, превышающей 10 000 евро, у него не было.
Однако при осмотре авто за пассажирским сидением под одеялами таможенники обнаружили два маленьких ящика, в которых перевозились пять померанских шпицев.
Водитель предоставил документы на животных, которые не соответствовали собакам.
По словам водителя, собак он собирался показать ветеринару в Бельгии.
Щенков изъяли и передали ветеринарной службе на основании подозрений в контрабанде,
Как отмечает пресс-служба, щенки померанского шпица регулярно продаются в Германии по цене от 2 500 до 3 700 евро.
Нередки случаи, когда водители пытаются вывезти животных из стран, не входящих в ЕС, без затрат на вакцинацию и документы.
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Сотрудники Федеральной таможенной службы в Потсдаме 26 января остановили машину следовавшую из Беларуси, в которой перевозили 5 щенков померанского шпица.
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