В Германии задержали партию контрабандных шпицев из Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба немецкой таможни.





Водитель рассказал таможенникам, что едет в Бельгию на работу.





По его словам, алкоголя, сигарет и суммы, превышающей 10 000 евро, у него не было.

Однако при осмотре авто за пассажирским сидением под одеялами таможенники обнаружили два маленьких ящика, в которых перевозились пять померанских шпицев.

Водитель предоставил документы на животных, которые не соответствовали собакам.

По словам водителя, собак он собирался показать ветеринару в Бельгии.

пишет belnovosti.by Щенков изъяли и передали ветеринарной службе на основании подозрений в контрабанде,belnovosti.by

Как отмечает пресс-служба, щенки померанского шпица регулярно продаются в Германии по цене от 2 500 до 3 700 евро.

Нередки случаи, когда водители пытаются вывезти животных из стран, не входящих в ЕС, без затрат на вакцинацию и документы.







