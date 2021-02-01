|
ТК "Белые халаты" сообщает о задержании вчера сразу нескольких медиков
Источник материала: Партизан
По сведениям Телеграм-канала, на Окрестина был доставлен врач-онколог МГКОД Дмитрий Буралкин.
Также вчера была задержана врач-офтальмолог 5-й городской клинической поликлиники Ольга Марханова.
Помимо прочих, в списках задержанных оказалась врач Инна Тепляшина , ранее работавшая судебно-медицинским экспертом.
Также сегодня задержали врача нефролога Мария Кондрацкая. Она выходила из центрального гастронома возле ГУМа, сообщают "Белые халаты".
Еще одна задержанная -- врач-анестезиолог ДХЦ Светлана Лазарева. Причем, по сведениям Телеграм-канала задержали ее вместе с мужем.
В связи с происходящим, вспоминается цитата из бессмертного романа Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Ключи могу передать Швондеру, пусть он оперирует»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям Телеграм-канала, на Окрестина был доставлен врач-онколог МГКОД Дмитрий Буралкин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)