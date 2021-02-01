Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию













Кушнер, зять Трампа, и Берковиц, который был посланником на Ближнем Востоке, были ключевыми фигурами в переговорах между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.





Два бывших заместителя тогдашнего президента Дональда Трампа были назначены американским прокурором Аланом Дершовицем, который имел право сделать это в качестве почетного профессора Гарвардской школы права.





О так называемых "договоренностях Авраама" было объявлено в период с середины августа до середины декабря, и они стали самым значительным дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке за 25 лет, поскольку регион готовится к длительной конфронтации с Ираном.





Кушнер заявил, что для него большая честь быть номинированным на премию, которая будет вручаться в октябре.





Напомним, что Джаред Кушнер происходит из семьи белорусских евреев.





Ранее стало известно, что на премию номинированы также Светлана Тихановская и Алексей Навальный.