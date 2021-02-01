Судили до полуночи: в Витебске судья-стахановка выносила приговоры до поздней ночи

Борисова судила 13 человек, обвиняемых в участии в несанкционированном уличном мероприятии (ст. 23.34 КоАП). Девяти человекам она присудила по 15 суток ареста, четырем — большие штрафы. Дела объединили в один процесс.

Родственники попытались передать уже осужденным на арест витеблянам питание и одежду, но милиционеры брать передачи отказались. Они заявили, что всех задержанных 30 января кормили. Однако женщины, которым дали штраф, отрицали этот факт, сказали что в участке им дали возможность только подкрепиться тем, что было при себе.









Здание Первомайского РОВД Витебска, где состоялся процесс / viciebskspring.org





На суде всех задержанных признали виновными, хотя никаких видеодоказательств виновности милиция не предоставила. Объявляли перерывы, но все равно требовалась помощь - "скорая" для родственников, которые ожидали 12 часов, приезжала 5 раз.





Елена Жихарская, Нина Скрипец, Светлана Скакун и Анна Кулиева приговорены к штрафам от 870 до 1450 рублей (от 30 до 50 базовых величин). До суда они провели трое суток под стражей.





По 15 суток ареста получили: Каролина Терентьева, Андрей Кулаков, Алексей Санько, Олег Рубин, Юрий Михейцев, Дмитрий Корнеенко, Игорь Исаковский, Вячеслав Козлов и девушка Валерия (фамилия выясняется). Их отправили в Витебский изолятор временного содержания, который размещается сейчас в здании СИЗО-2.





Отметим, большинство из них задержали вечером 27 января в микрорайоне Тарном якобы за акцию, которую они хотели провести. Среди задержанных были и случайные прохожие — Вячеслав Козлов проводил домой подругу, и оба попали под "хапун" - им дали по 15 суток.



