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У страха глаза велики: посягательство на жизнь силовика предлагается карать пожизненным лишением свободы

01.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект изменений в Уголовный кодекс предлагает ужесточение наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего (статья 362). Такие действия предлагается наказывать лишением свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы.




Статью 369 «Оскорбление представителя власти, дискредитация органов государственной власти и управления» предлагается изложить в таком виде:

«Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, дискредитация органов государственной власти и управления, совершенные в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишением свободы на тот же срок со штрафом».

Также предлагается ввести в УК статью 369-1 «Дискредитация РБ». В ней, в частности, говорится, что «распространение информации в неприличной форме, выражающей явное неуважение к белорусскому народу и Республике Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок».

Умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ, направленное на причинение вреда национальной безопасности РБ, предлагается наказывать арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
 
 
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Проект изменений в Уголовный кодекс предлагает ужесточение наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего (статья...
 
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