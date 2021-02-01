"Великий камень" хочет привлечь РФ к строительству Евразийского железнодорожного гейтвэя













"В этом году уже начнется строительство "Евразийского железнодорожного гейтвэя" с участием Германии, Швейцарии, Китая, Беларуси. Мы надеемся к привлечению к этому проекту наших российских партнеров для того, чтобы создать логистический транспортный коридор, который позволил бы продукцию из Китая в Европу и обратно через "Великий камень", самым быстрым способом доставлять потребителю, нашим партнерам. Такие проекты создают будущее развития экономики", - сказал Ярошенко.





По его словам, в ближайшие 5 лет администрация парка рассчитывает привлечь не менее 200 предприятий.





"В настоящее время завершается работа над новой редакцией указа главы государства, где мы предусматриваем, во-первых, расширение возможности участия наших инвесторов в приоритетных сферах деятельности, в том числе таких как традиционная китайская медицина. Это та сфера, которую мы хотим активно поощрять и привлекать сюда, прежде всего, проекты из Китайской Народной Республики, потому что такая востребованность есть", - рассказал Ярошенко.





Он добавил, что администрация парка активно работает с министерством здравоохранения "над тем, чтобы в области предоставления услуг, создания фармацевтических производств, выпуска изделий медицинского назначения мы сделали максимально комфортные условия для реализации в этой сфере".





Кроме того, в парке хотели бы дать больше возможностей, привилегий инвесторам, которые бы реализовывали якорные, крупные проекты. Такие уже есть, но, по мнению, Ярошенко, их все-таки недостаточно. "Наша задача, в том числе и в будущем, – развивать и привлекать инвесторов, которые давали бы и создавали так называемые кластеры и привлекали за собой развитие малого и среднего бизнеса на территории парка "Великий камень", - считает он.





"Создание субпарков – одна из историй, которой мы хотели бы тоже дать определенное движение, толчок с привлечением провинций в том числе Китайской Народной Республики. Мы бы хотели, чтобы регионы, провинции КНР использовали, создавая свои субпарки. Мы для этого законодательные основы еще будем развивать", - добавил он.



