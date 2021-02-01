Прогноз по валютам: продолжат ли рост доллар и евро в начале февраля













- На прошедшей неделе на внешних рынках можно отметить снижение евро к доллару - пара снизилась с 1,2160 до 1,2110, или на 0,5%.

Заметно было и падение российского рубля к иностранным валютам.





Доллар в России вырос с 74,4 российского рубля до 76,2, или на 2,5%.





Евро подорожал с 90,4 до 92,3 российского рубля, или на 2% ровно.





К белорусскому рублю подорожали все три иностранные валюты, в том числе и подешевевший российский рубль.





За неделю доллар вырос на 3,09%, евро подорожал на 2,62%, российский рубль вырос на 0,57%.





В результате валютная корзина, прервав тенденцию трех предыдущих недель снижения, выросла на 1,73%. Это максимальный недельный рост стоимости корзины с конца декабря прошлого года.





Примечательно, что в начале недели, до своего роста, российский рубль еще успел обновить минимум с начала года. Зато к концу недели доллар обновил максимум с начала этого года. А евро и вовсе обновил исторический максимум.





Тут может быть несколько версий такого резкого снижения белорусского рубля. Одна из этих версий - это связано с окончанием налогового периода. В январе предприятия платят налоги не только за месяц, но и за квартал. В этой ситуации предприятия могли активно наращивать белорусские рубли для уплаты налогов, когда налоговый период закончился - остатки рублей активно конвертировать в доллары. Другая версия - это то, что каким-то белорусским государственным предприятиям оказывается помощь в виде директивных кредитов и эти деньги тут же оказываются на валютном рынке. Достоверно об этом судить сложно, потому что подобная помощь у нас оказывается в рамках документов для служебного пользования, то есть подробная информация не публикуется.





Если верна первая версия, что рост связан с окончанием налогового периода, то на начавшейся неделе снижения белорусского рубля затормозится. Если же верна вторая версия, связанная с притоком дешевых денег госпредприятий, то заметное падение белорусского рубля может продолжиться.





При этом, негативном, сценарии доллар может подорожать до 2,71 белорусского рубля.





Евро может вырасти до 3,26 белорусских рублей.





А российский рубль может подорожать до 3,47 белорусского рубля за 100 российских, считает эксперт.