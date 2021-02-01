﻿ Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РУВД. 21.by
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Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РУВД

01.02.2021 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 января минское «Динамо» выложило ролик с возвращающимся в клуб полузащитником Антоном Путило. Однако видео должно было появиться раньше.

Как сообщил у себя в Instagram пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако он с коллегой был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РУВД.


В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор. Вот оно:

 
 
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