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Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РУВД
Источник материала: Tut.by
31 января минское «Динамо» выложило ролик с возвращающимся в клуб полузащитником Антоном Путило. Однако видео должно было появиться раньше.
Как сообщил у себя в Instagram пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако он с коллегой был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РУВД.
В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор. Вот оно:
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Это был ролик с предоставлением нового игрока клуба.
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