Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РУВД

Источник материала: Tut.by

31 января минское «Динамо» выложило ролик с возвращающимся в клуб полузащитником Антоном Путило. Однако видео должно было появиться раньше.

Как сообщил у себя в Instagram пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако он с коллегой был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РУВД.





В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор. Вот оно: