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Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в черный список
Источник материала: Tut.by
Xiaomi подала иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет
Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает ее свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры. В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.
Запрет на покупку акций компании нанесет ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников».
В январе 2021 года Минобороны США
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Xiaomi отрицает связь с военными и утверждает, что включение в список нанесёт непоправимый вред компании.
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