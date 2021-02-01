Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в черный список

Источник материала: Tut.by

Xiaomi подала иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет vc.ru со ссылкой на CNBC .



Фото: Reuters

Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает ее свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры. В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

Запрет на покупку акций компании нанесет ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников».

В январе 2021 года Минобороны США внесло в черный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi. Санкции подразумевают, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года.