Источник материала: ОНТ

С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, которые вывозятся за пределы территории Евразийского экономического союза. Это предусматривает постановление Совета Министров, размещенное на Национальном правовом интернет-портале.

Документ утверждает новые ставки экспортных пошлин на сырую нефть, нефтяной битум, мазут, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – они были повышены до 43,8 доллара за 1 тонну (ранее - 38,7 доллара), пошлина на прямогонный бензин составила 24 доллара за 1 тонну (ранее - 21,2 доллара). Экспортная пошлина на дизельное топливо, товарные бензины, легкие, средние дистилляты, ксилолы, толуол, бензол, смазочные масла была установлена на планке в 13,1 доллара за 1 тонну (ранее - 11,6 доллара).

Последний раз ставки вывозных таможенных пошлин сырой нефти и нефтепродуктов менялись 1 января – они были снижены.

Фото БЕЛТА

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