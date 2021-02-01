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Ремонт дорог в Минске будут проводить круглосуточно

01.02.2021 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ремонт дорог в Минске будут проводить круглосуточноМинске будут проводить круглосуточно" class="one-news__figure-img">

Оперативно привести в порядок столичные дороги. С этой целью в Минске с сегодняшнего дня ремонтные работы будут проводить в круглосуточном режиме, сообщили в Мингорисполкоме. 

Нынешняя зима отметилась частыми перепадами температуры. Замерзшая вода и большое количество реагентов ускоряют повреждение асфальтобетонного покрытия. Поэтому работа по устранению недостатков предстоит интенсивная. Ремавтодоры столицы уже приступили к ямочным ремонтам дорог. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Оперативно привести в порядок столичные дороги. С этой целью в Минске с сегодняшнего дня ремонтные работы будут проводить в круглосуточном режиме, сообщили в...
 
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