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В Мьянме произошел государственный переворот

01.02.2021 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мьянме произошел государственный переворот

Государственный переворот произошел в Мьянме: рано утром военные арестовали президента страны и министра иностранных дел. Об этом пишет Reuters в понедельник, 1 февраля, ссылаясь на заявление пресс-секретаря правящей партии.

В стране на один год введено чрезвычайное положение, в это время руководить будет главнокомандующий Вооруженных сил Мьянмы.

Кроме главы государства Вин Мьина и министра иностранных дел Аун Сан Су Чжи были арестованы и другие чины, представляющие правящую партию «Национальная лига за демократию». Пресс-секретарь добавил, что в скором времени ожидает и своего ареста.

Причиной государственного переворота стала фальсификация на парламентских выборах в ноябре прошлого года, в результате которых, как утверждают военные, незаконно одержала победу правящая партия.

Военные сделали свой ход за несколько часов до того, как парламент должен был заседать впервые после убедительной победы правящей партии на прошедших выборах 8 ноября. Телефонные линии, ведущие в столицу Нейпьито и главный торговый центр Янгона, были недоступны, государственное телевидение перестало работать. Одни местные жители бросились на рынки, чтобы запастись продуктами питания, другие выстроились в очередь у банкоматов, чтобы снять наличные.

Фото Reuters

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Государственный переворот произошел в Мьянме: рано утром военные арестовали президента страны и министра иностранных дел. Об этом пишет Reuters в понедельник, 1...
 
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