В Беларуси увеличиваются социальные выплаты с 1 февраля

Источник материала: ОНТ

Пенсии, пособия, доплаты и надбавки сегодня в Беларуси станут больше, сообщили в Минтруда и соцзащиты. Это коснётся и других социальных выплат.

Почти все они рассчитываются исходя из размера бюджета прожиточного минимума. Эта сумма с сегодняшнего дня превысила 262 рубля. Соответственно, подросли и детские пособия. Так, за первого ребенка семье выплатят 2 628 рублей единовременно. За второго и последующих – еще больше. Вырастет и ежемесячное пособие на детей. Пересмотрены суммы стипендий, трудовых и социальных пенсий, а также доплаты пожилым людям старше 75 лет.

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