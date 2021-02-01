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В Беларуси увеличиваются социальные выплаты с 1 февраля

01.02.2021 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси увеличиваются социальные выплаты с 1 февраля

Пенсии, пособия, доплаты и надбавки сегодня в Беларуси станут больше, сообщили в Минтруда и соцзащиты.  Это коснётся и других социальных выплат. 

Почти все они рассчитываются исходя из размера бюджета прожиточного минимума. Эта сумма с сегодняшнего дня превысила 262 рубля. Соответственно, подросли и детские пособия. Так, за первого ребенка семье выплатят 2 628 рублей единовременно. За второго и последующих – еще больше. Вырастет и ежемесячное пособие на детей. Пересмотрены суммы стипендий, трудовых и социальных пенсий, а также доплаты пожилым людям старше 75 лет. 

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Пенсии, пособия, доплаты и надбавки сегодня в Беларуси станут больше, сообщили в Минтруда и соцзащиты.  Это коснётся и других социальных выплат.  Почти все они...
 
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