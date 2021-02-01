Источник материала: Хартия'97

По Беларуси ходит призрак девальвации 1.02.2021, 9:37

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Белорусскому рублю грозит обесценивание.

В августе Нацбанк заморозил кризисные процессы в финансовом секторе. Обратной стороной медали стало вымирание потребительского кредита, пишет издание banki24.by .

15 января НБРБ объявил о продлении бана на постоянно доступные операции с ликвидностью еще на 4 месяца. Примечательно, что в тот день Лукашенко встретился с главой Нацбанка Каллауром.

О временном прекращении выдачи кредитов овернайт стало известно еще в третьей декаде августа. С тех пор запрет неоднократно продлялся. По сути постоянно доступные операции превратились для банков в постоянно недоступные.

Довольно быстро из выступлений представителей Нацбанка и статистики стало ясно, для чего это было сделано. Так НБРБ купировал атаку на рубль: банки брали у регулятора рубли, чтобы затем на эти деньги приобрести валюту и реализовать ее в будущем с профитом для себя.

Исходя из этой логики, Нацбанк и теперь видит немалую угрозу для курсовой стабильности. Видимо, власти опасаются, что при текущем аномальном уровне девальвационных ожиданий без такого «костыля» уберечь рубль от обесценения вряд ли удастся.

В пятницу НБРБ выпустил бюллетень о динамике и факторах изменения цен и тарифов. В документе специалисты отметили, что в 4 квартале «монетарные условия в целом носили стимулирующий характер». Также в НБРБ обратили внимание на высокие ожидания населения и предприятий по инфляции и курсу.

На кредитно-депозитном рынке возникла и сохраняется удивительная ситуация: ставки по срочным рублевым депозитам физлиц примерно на 60% выше, чем по новым кредитам. При прочих равных банки несут убытки от такого диспаритета ставок. И это уже заметили в Нацбанке: в январском докладе зампреда правления Сергея Калечица сказано, то процентная маржа банков в 2020-м упала до минимума с 2008 года.

При этом Нацбанк не собирается отменять расчетные величины стандартного риска, которые сдерживают уровень ставок по рублевым кредитам. Мол, принятые меры позволили «сохранить финансовую поддержку реального сектора экономики».

Директивное кредитование отменять никто не собирается. Мы уже писали, что по согласованию с ЕФСР выдача нерыночных кредитов продлена до 2023 года.

В таком жестком положении банкам остается лишь ограничивать выдачу рыночных кредитов, чтобы минимизировать свои риски. Это хорошо видно по статистике с потребительского сегмента.

Объем задолженности физлиц по потребкредитам сокращается уже 4 месяца подряд. Это значит, что выдача новых кредитов регулярно оказывается меньшей, чем погашение старых. Если на 1 сентября долг по потребкредитам был равен 5,884 млрд BYN, то к 1 января он упал до 5,552 млрд BYN. По объему рынок потребительских кредитов откатился сразу на 10 месяцев назад.

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