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«Кажется, это последняя снежинка, которая вызовет лавину, сметающую ненавистный режим»
Источник материала: Хартия'97
«Кажется, это последняя снежинка, которая вызовет лавину, сметающую ненавистный режим»
Процесс пошел: терпению народа приходит конец
Главным лейтмотивом белорусских протестов стала защита национального флага. Белорусы вывешивают десятки бело-красно-белых флагов, выходят на акции с национальными символами, участвуют в различных бчб-флешмобах. Эксперты утверждают, что
В этом уверены и читатели сайта Charter97.org.
«Можно сказать, что бело-красно-белый флаг у каждого нормального белоруса уже в голове. И выбить его оттуда не получится даже ментовской дубинкой. Запрещай, не запрещай, это уже ничего не изменит. Если бетонная балка треснула, ее не ремонтируют. Невозможно. Ее выбрасывают и ставят новую».
«Чтобы раз и навсегда покончить с реальным фашизмом на нашей земле, нужен организованный массовый выход народа в разных местах. Те же экономические санкции подразумевают тот же массовый выход народа».
«Если лукашисты пойдут на это, то, кажется, это последняя снежинка, которая вызовет лавину, сметающую ненавистный режим».
«БЧБ-флаг стал символом свободы и достоинства нашего народа в противовес «закату над болотом», который ассоциируется сейчас с беззаконием, зверствами над собственным народом и глупостью».
«Как же они боятся БЧБ-флага! Как черт креста. Боятся и очень сильно боятся, потому что этот флаг несет в себе победу над лукашистами, захватившими власть. БЧБ-флаг вдохновляет людей на борьбу!»
«Под БЧБ-флагом наша страна обрела независимость и стала свободным государством. Но такое положение вещей никогда не нравилось великодержавной России. И когда для Луки запахло импичментом, именно тогдашнее российское руководство прибыло в Минск для спасения новослепленого президента».
«Режим Лукашенко полностью трансформировался в оккупационный режим. Это классика жанра, когда любая диктатура ради своего существования, полностью берет в заложники собственный народ. Развязка тоже всегда классическая — терпению народа приходит конец и диктатуре приходит капец! Так будет и в Беларуси, так будет и в России. «Процесс пошел», как сказал товарищ Горбачев», — резюмируют читатели нашего сайта.
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Процесс пошел: терпению народа приходит конец
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