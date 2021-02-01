Источник материала: Хартия'97

«Кажется, это последняя снежинка, которая вызовет лавину, сметающую ненавистный режим» 1 1.02.2021, 9:28

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Фото: Наша Нiва

Процесс пошел: терпению народа приходит конец

Главным лейтмотивом белорусских протестов стала защита национального флага. Белорусы вывешивают десятки бело-красно-белых флагов, выходят на акции с национальными символами, участвуют в различных бчб-флешмобах. Эксперты утверждают, что попытка оклеветать национальный флаг сыграет с режимом злую шутку и будет иметь обратный эффект.

В этом уверены и читатели сайта Charter97.org.

«Можно сказать, что бело-красно-белый флаг у каждого нормального белоруса уже в голове. И выбить его оттуда не получится даже ментовской дубинкой. Запрещай, не запрещай, это уже ничего не изменит. Если бетонная балка треснула, ее не ремонтируют. Невозможно. Ее выбрасывают и ставят новую».

«Чтобы раз и навсегда покончить с реальным фашизмом на нашей земле, нужен организованный массовый выход народа в разных местах. Те же экономические санкции подразумевают тот же массовый выход народа».

«Если лукашисты пойдут на это, то, кажется, это последняя снежинка, которая вызовет лавину, сметающую ненавистный режим».

«БЧБ-флаг стал символом свободы и достоинства нашего народа в противовес «закату над болотом», который ассоциируется сейчас с беззаконием, зверствами над собственным народом и глупостью».

«Как же они боятся БЧБ-флага! Как черт креста. Боятся и очень сильно боятся, потому что этот флаг несет в себе победу над лукашистами, захватившими власть. БЧБ-флаг вдохновляет людей на борьбу!»

«Под БЧБ-флагом наша страна обрела независимость и стала свободным государством. Но такое положение вещей никогда не нравилось великодержавной России. И когда для Луки запахло импичментом, именно тогдашнее российское руководство прибыло в Минск для спасения новослепленого президента».

«Режим Лукашенко полностью трансформировался в оккупационный режим. Это классика жанра, когда любая диктатура ради своего существования, полностью берет в заложники собственный народ. Развязка тоже всегда классическая — терпению народа приходит конец и диктатуре приходит капец! Так будет и в Беларуси, так будет и в России. «Процесс пошел», как сказал товарищ Горбачев», — резюмируют читатели нашего сайта.

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