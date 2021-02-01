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Как белорусская диаспора поддержала протестующих соотечественников

01.02.2021 10:16 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусская диаспора поддержала протестующих соотечественников

  • 1.02.2021, 9:13
  • 1,013
Как белорусская диаспора поддержала протестующих соотечественников

На акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии.

Белорусы зарубежья традиционно поддерживают соотечественников, которые выходят на воскресные марши. Вчера на акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии. Telegram-канал

«Баста!» предоставил подборку протестной активности белорусской диаспоры.

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На акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии.
 
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