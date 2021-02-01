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Как белорусская диаспора поддержала протестующих соотечественников
Источник материала: Хартия'97
Как белорусская диаспора поддержала протестующих соотечественников
На акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии.
Белорусы зарубежья традиционно поддерживают соотечественников, которые выходят на воскресные марши. Вчера на акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии. Telegram-канал
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На акции вышли белорусы Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Австрии.
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