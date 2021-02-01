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Первый в мире аэропорт для летающих автомобилей появится в Великобритаии

01.02.2021 10:16 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Первый в мире аэропорт для летающих автомобилей появится в Великобритаии

  • 1.02.2021, 9:11
Первый в мире аэропорт для летающих автомобилей появится в Великобритаии
Фото: BarcroftMedia/ТАСС

Он появится в самом сердце Англии.

Британское правительство выбрало компанию Urban Air Port для строительства специализированного миниатюрного аэропорта Air-One в городе Ковентри. Уникальный объект инфраструктуры послужит универсальной взлетно-посадочной площадкой для воздушного транспорта будущего — летающих автомобилей, аэротакси и дронов-доставщиков, сообщает Naked science.

Как гласит официальный пресс-релиз компании Urban Air Port, Ковентри выбрали сразу по нескольким причинам. Он находится в самом сердце Англии, а еще в нем традиционно сильна аэрокосмическая промышленность. Миниатюрный аэропорт расположится около стадиона Ricoh Arena в северной части города. Рядом находится крупная транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс и железнодорожная станция. Air-One занимает на 60% меньше места, чем ближайший аналог такого сооружения в «классической» авиации — вертолетная площадка.

Компания Urban Air Port разработала аэропорт для аэротакси, летающих автомобилей и дронов доставки в соответствии с принципом «инфраструктура как сервис». Это быстровозводимая конструкция, все основные детали которой умещаются в один стандартный 12-метровый ISO-контейнер. Готовый аэропорт выглядит как усеченный конус с круглой взлетно-посадочной площадкой наверху. По желанию заказчика внутри можно организовать самые разные помещения: комнаты отдыха, залы ожиданий или конференц-зоны.

Сооружение планируется углеродно-нейтральным. Все используемые летательные аппараты — электрические, а энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One получит от солнечных батарей на внешних поверхностях. Вот только представленные на официальном сайте рендеры демонстрируют компактный аэропорт с фотоэлектрическими панелями лишь на трети наружных стен. Возникает вопрос: как этого может хватить для питания прожорливых аэротакси, дронов и летающих автомобилей в не самой солнечной Англии?

В реализации проекта Urban Air Port содействует Hyundai Motor Group, летающие автомобили которой, скорее всего, и окажутся первыми эксплуатантами аэропорта. Точные сроки строительства пока не указывают, но раз Air One в Ковентри собирается стать первым подобным сооружением в мире, организаторам придется поторопиться. Аналогичные проекты готовятся во многих странах.

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