Источник материала: Хартия'97

«Выступления против режима могут превратиться в национально-освободительное движение» 4 1.02.2021, 9:04

1,893

Фото: AFP

Белорусы выходят на защиту флага.

Локальные акции протеста в Беларуси получили новый стимул. В минувшее воскресенье белорусы выходили на улицы своих городов в поддержку национальной символики, скандируя «это наш флаг». После обнародования инициативы властей признать бело-красно-белый флаг экстремистским на дорогах и улицах белорусских городов он стал появляться еще чаще, пишет «Независимая газета» .

Белорусы шьют флаги огромной длины (10, 20 и даже более метров), разрисовывают деревья в бело-красно-белый цвет, подсвечивают такими цветами свои дома, раскрашивают снеговиков, вмораживают флаги в лед, рисуют красные полосы на снегу.

«Бело-красно-белый цвет – это духовное выражение всего человеческого, что есть в белорусском обществе: достоинства, правды, смелости, мужества, честности, жертвенности, красоты. Всего того, что противостоит черному, лживому, мрачному, трусливому», – объясняет смысл действий белорусов политолог Павел Усов. По его словам, запрещать бело-красно-белый флаг – то же самое, что «запрещать правду или жизнь».

Активизация протестов с акцентом на бело-красно-белый флаг, а также появление петиции связаны с тем, что в конце прошлой недели Генпрокуратура заявила о планах внести изменения в законодательство и причислить ее к числу экстремистских. Власти поясняют, что таким образом они учитывают мнение «неравнодушных граждан», которые обратились с просьбой в Генеральную прокуратуру запретить бело-красно-белую символику.

Местная общественность не сомневается, что проявить инициативу граждан надоумили сами власти для того, чтобы расширить возможности для наказания инакомыслящих. Интересно, что представляет этих «неравнодушных инициаторов» некий Петр Шапко. Он известен тем, что входит в оргкомитет пророссийской партии «Родина».

Стоит уточнить, что в отсылке к «русскому миру» нет антироссийскости. Эксперты и раньше говорили о том, что для белорусов Кремль и Россия – не одно и то же. «Мы видим мудрость белорусского народа, который делает четкое различие между политикой Кремля и отношением к России и русскому народу», – говорил по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский. После начала протестов в России, которые поддерживают и белорусские протестующие, эта дифференциация стала еще четче. Вероятно, сейчас стоит говорить об адептах «советскости», которые есть и в России, и в Беларуси Главный из них – Александр Лукашенко. В 1994 году он вступал в должность президента под бело-красно-белым флагом, но очень быстро заменил его на советский красно-зеленый. Бело-красно-белый флаг начинает свою историю с 1918 года. Тогда под ним создавалась Белорусская народная республика.

Комментируя очередную инициативу власти – признать национальный флаг экстремистским, эксперты констатируют углубление раскола в белорусском обществе. «Красно-зеленый флаг всегда имел большую поддержку, чем белорусская власть, и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом сегодня – проявление политической позиции», – пишет по этому поводу в своем телеграм-канале политолог Артем Шрайбман. Эксперт убежден, что действия власти перечеркнули возможности для красно-зеленого флага сохраниться при новой власти. При этом бело-красно-белый флаг будет только набирать популярность, укрепляться в статусе символа протеста и обязательно станет государственным, полагает Шрайбман.

Если власти признают бело-красно-белый флаг «экстремистским», то его использование или даже упоминание будет наказываться как уголовное преступление, напоминает политолог Валерий Карбалевич. «Фактически объявили войну не только национальной символике, а беларусскости как явлению. Уничтожаются магазины, которые распространяют белорусскую символику, сувениры, литературу в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Орше. Началось преследование книгоиздателей», – пишет эксперт в своем телеграм-канале. Если до сих пор шла борьба за демократию с использованием национальной символики, то теперь выступления против действующего режима может превратиться в национально-освободительное движение, прогнозирует он. «Руководствуясь инстинктом самосохранения, существующий режим запускает процесс, который будет иметь побочный эффект. Я бы назвал это процессом завершения формирования белорусской политической нации», – пишет Валерий Карбалевич.

При этом эксперты в большинстве своем прогнозируют, что все усилия властей напрасны и протесты в Беларуси можно только приглушить, но не остановить, как нельзя остановить ход времени. Все старания Лукашенко – это «наивная попытка властей вернуться в прошлое, которая обречена на провал, потому что у него машины времени нет», говорит по этому поводу аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

Международное сообщество также продолжает поддерживать белорусскую повестку дня. Присутствие Беларуси в международной повестке дня пусть и не приносит прямого эффекта, но является положительным фактором для белорусов, борющихся за свободу, констатируют эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .