Источник материала: Хартия'97

Отказ Финляндии от российской электроэнергии грозит убытками госкомпаниям РФ 1 1.02.2021, 8:33

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Cтрана планирует достичь углеродной нейтральности.

Ускорение перехода Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд. рублей в год (примерно 290 млн. долларов). Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid опубликовал четыре сценария долгосрочного развития энергосистемы страны.

К 2035 году страна планирует достичь углеродной нейтральности, для чего придется наращивать ввод ветряных и солнечных электростанций. Согласно документу, мощность ВЭС в Финляндии через 15 лет может достигнуть как минимум 10 ГВт, а как максимум — 22 ГВт наземных ВЭС. Объем офшорных ВЭС составит от 1 до 10 ГВт. Минимальный объем СЭС — 3 ГВт, максимальный — 6 ГВт, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка» .

Из-за масштабной стройки ВИЭ страна может стать энергопрофицитной. Три сценария развития финской энергетики предусматривают прекращение импорта электроэнергии, а один — даже наращивание экспорта. Для России это может означать потерю крупнейшего иностранного покупателя электроэнергии: в двух сценариях из четырех допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с Россией через Выборг.

Решение финских властей грозит серьезными убытками российским компаниям. В 2019 году «Интер РАО» поставило в Финляндию 7 млрд кВт•ч на 22 млрд. рублей. На страну пришлось 36% всего экспорта. Под угрозой оказался и проект «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1» на 1,2 ГВт стоимостью 7 млрд. евро.

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