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Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек

01.02.2021 10:16 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек

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  • 1.02.2021, 8:18
  • 1,986
Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек

Двух человек забрала «скорая».

За вчерашний день в Беларуси было задержано 166 человек. Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

О некоторых из списка сообщается, что они были задержаны в центре Минска – на проспекте Независимости, у Красного костела, ГУМа, ТЦ «Столица». Некоторых отпустили, многие, по информации правозащитников, находятся в ИВС и ЦИП на Окрестина. Двух человек забрала «скорая».

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Теги: Минск
 
 
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