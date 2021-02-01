|
Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек
Источник материала: Хартия'97
Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек
Двух человек забрала «скорая».
За вчерашний день в Беларуси было задержано 166 человек. Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр
О некоторых из списка сообщается, что они были задержаны в центре Минска – на проспекте Независимости, у Красного костела, ГУМа, ТЦ «Столица». Некоторых отпустили, многие, по информации правозащитников, находятся в ИВС и ЦИП на Окрестина. Двух человек забрала «скорая».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух человек забрала «скорая».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)