Источник материала: Хартия'97

Правозащитники: 31 января в Беларуси задержано 166 человек 5 1.02.2021, 8:18

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Двух человек забрала «скорая».

За вчерашний день в Беларуси было задержано 166 человек. Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» .

О некоторых из списка сообщается, что они были задержаны в центре Минска – на проспекте Независимости, у Красного костела, ГУМа, ТЦ «Столица». Некоторых отпустили, многие, по информации правозащитников, находятся в ИВС и ЦИП на Окрестина. Двух человек забрала «скорая».

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