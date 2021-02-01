Источник материала: Хартия'97

Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника 6 1.02.2021, 8:03

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Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи

(Фото: REUTERS/Thar Byaw/File Photo)

Их задержали военные.

В Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника, пишет «Новое время» .

Об этом агентству Reuters заявил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт.

По его словам, Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители партии были задержаны рано утром 1 февраля.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом», — заявил Ньюнт.

Представитель НЛД считает, что его самого вскоре тоже задержат.

В комментариях AFP Ньюнт заявил, что речь идет о военном перевороте.

«Учитывая ситуацию, которая происходит сейчас, мы должны предположить, что военные устраивают переворот», — цитирует его слова агентство.

Отмечается, что вскоре связь с Ньюнтом была прервана.

По данным Reuters, государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание «из-за коммуникационных неполадок». Также в стране наблюдаются проблемы с подключением к интернету и телефонной связью. Reuters передает со ссылкой на очевидца, что перед зданием мэрии главного города страны Рангуна размещены несколько десятков солдат. Также туда стянуты военные грузовики.

Как сообщает DW, на протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу, набрав более 70% голосов. Согласно Конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил.

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