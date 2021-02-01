Какой срок годности у мобильного телефона

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Без замены аккумулятора смартфон чаще всего работает около пяти лет. Есть случаи, когда они работают и дольше, но это скорее редкость, чем общая картина. Если в смартфоне нельзя сменить аккумулятор, то срок службы ограничен примерно 1 тыс. циклов зарядки.В целом специалист рекомендует менять смартфоны при их регулярном использовании раз в три-четыре года. Этому несколько причин: выход аккумулятора из строя, устаревшее программное обеспечение, более низкое качество изображения на экране.