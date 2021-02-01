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Какой срок годности у мобильного телефона

01.02.2021 10:44 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какой срок годности у мобильного телефона
Иллюстративное фото
Средний срок службы смартфона – от одного до трех лет. Об этом рассказал специалист по ремонту мобильных телефонов Владимир Лунев. По его словам, чаще всего через несколько лет смартфоны уже «дают о себе знать» периодическими сбоями, а аккумулятор разряжается намного быстрее, чем сразу после покупки.

Без замены аккумулятора смартфон чаще всего работает около пяти лет. Есть случаи, когда они работают и дольше, но это скорее редкость, чем общая картина. Если в смартфоне нельзя сменить аккумулятор, то срок службы ограничен примерно 1 тыс. циклов зарядки.

В целом специалист рекомендует менять смартфоны при их регулярном использовании раз в три-четыре года. Этому несколько причин: выход аккумулятора из строя, устаревшее программное обеспечение, более низкое качество изображения на экране.
 
 
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