|
Прогноз курса белорусского рубля на неделю: укрепление после обвала
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе поднялся на 3,1% и достиг максимального значения с начала ноября прошлого года — 2,6262 рубля за доллар. Это было вызвано ослаблением российского рубля против доллара в Москве.
В то же время, курс российской валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос всего на 0,6%. Это означает, что белорусский рубль примерно последовал за российским, то есть рубли снова оказались связанными.
При этом в целом новости, которые поступали на прошедшей неделе, были благоприятны для белорусского рубля.
В частности, правительство России одобрило проект соглашения с правительством Беларуси об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.
Предполагается отправлять через них 2–3,5 млн. тонн нефтепродуктов в год (в течение трех лет). Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что экономические условия при такой отправке грузов будут как минимум не хуже, чем через порты стран Балтии.
Кроме того, Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином и предлагал увеличить покупки белорусских калийных удобрений, а китайская сторона обещала проработать данный вопрос.
Скорее всего, Лукашенко просил и о финансовой помощи, но шансов на её получение немного, так как Китаю сейчас не до Беларуси, хватает внутренних проблем. Тем не менее сам факт беседы является стабилизирующим фактором: Китай продолжает осуществлять свои проекты в РБ и готов торговать с нашей страной.
Таким образом, оснований для изменения финансовой политики в РБ не видно, а это означает, что привязка белорусского рубля к российскому должна сохраниться. Получается, что курс белорусской валюты фактически устанавливается в Москве. Это, по-видимому, плата за особые экономические отношения между странами.
В начале февраля вероятна коррекция курса доллара на Московской бирже, а это означает, что на БВФБ курс доллара может снизиться и по отношению к белорусскому рублю. Но если в Москве снижения курса американской валюты не произойдет, то курс доллара на БВФБ может продолжить рост, хотя это и менее вероятно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, Лукашенко просил и о финансовой помощи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)