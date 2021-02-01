Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые популярные сервисы и мессенджеры у белорусов Самым популярным мессендежером 2020 года в Беларуси стал Viber. Им пользуются 87% белорусов.

Второй по популярности мессенджер — Telegram, на его долю приходится 56% пользователей. У WhatsApp — 46%.Видеохостингом YouTube пользуется 83% респондентов. Высокие позиции у «ВКонтакте» (77%), Instagram (65%), «Одноклассников» (57%) и Facebook (47%). В нижней части рейтинга находятся TikTok (22%), Twitter (17%), Linkedin (11%), Snapchat (8%).Как отмечают авторы опросы, результаты по TikTok опровергают мнение о том, что это социальная сеть для подростков и молодежи. Среди тех, кому 35-44 года, им пользуется 23% респондентов, а среди тех, кому 45-54, — 14%.Сервисом для онлайн-конференций Zoom в 2020 году пользовался практически каждый пятый в Беларуси.