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Названы самые популярные сервисы и мессенджеры у белорусов

01.02.2021 10:44 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые популярные сервисы и мессенджеры у белорусов
Иллюстративное фото
Таковы результаты опроса, проведенного в декабре прошлого года компанией OMI (Online Market Intelligence) по заказу «Лаборатории Касперского». В результатах опроса учитывалось, что один респондент может иметь на своем гаджете несколько мессенджеров и пользоваться каждым из них.

Второй по популярности мессенджер — Telegram, на его долю приходится 56% пользователей. У WhatsApp — 46%.

Видеохостингом YouTube пользуется 83% респондентов. Высокие позиции у «ВКонтакте» (77%), Instagram (65%), «Одноклассников» (57%) и Facebook (47%). В нижней части рейтинга находятся TikTok (22%), Twitter (17%), Linkedin (11%), Snapchat (8%).

Как отмечают авторы опросы, результаты по TikTok опровергают мнение о том, что это социальная сеть для подростков и молодежи. Среди тех, кому 35-44 года, им пользуется 23% респондентов, а среди тех, кому 45-54, — 14%.

Сервисом для онлайн-конференций Zoom в 2020 году пользовался практически каждый пятый в Беларуси.
 
 
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Самым популярным мессендежером 2020 года в Беларуси стал Viber. Им пользуются 87% белорусов.
 
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