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Казакевич: «Если протест в России быстро сойдет на нет, особого влияния на ситуацию в Беларуси не заметим»

01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о том, что общего у протестов в России и Беларуси. И в чем их отличие.

Казакевич: «Если протест в России быстро сойдет на нет, особого влияния на ситуацию в Беларуси не заметим»

Москва, 31 января. Фото Влад Докшин, Новая газета

События, произошедшие в российских городах 23 и 31 января, по оценкам многих наблюдателей, очень напоминают ситуацию в Беларуси. В частности, многие видят сходство в поведении властей по отношению к протестующим, предполагая, что российские силовики зеркалят своих белорусских коллег.

Директор института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич придерживается иного мнения.

– У меня нет такого ощущения, – сказал «Салiдарнасцi» политолог. – Уровень жестокости в России не сравним с Беларусью. К тому же там отсутствуют различные превентивные меры, постоянно используемые белорусскими властями. Несмотря на очевидные нарушения в отдельных местах, российские власти стремятся к тому, чтобы оставаться в правовом поле. Опять же, нам не известны факты о жестоком обращении с людьми после задержаний, что остается характерным для Беларуси.

Собеседник убежден, что происходящее в России значительно отличается от событий в нашей стране – и с политической точки зрения, и в плане установки на прямое насилие, и по масштабу.

Могут ли российские протесты каким-то образом отразиться на Беларуси?

– Это возможно лишь в том случае, если они примут затяжной характер и приобретут масштабность, – считает Андрей Казакевич. – Тогда российским властям придется гораздо больше внимания уделять внутренней политике и меньше – поддержке Лукашенко. Но если протест быстро сойдет на нет, особого влияния на ситуацию в Беларуси мы не заметим.

Политолог, говоря об отличительных чертах протестного движения в обеих странах, отметил:

– В Беларуси повод для протестов был несоизмеримо большим по значимости: возмущение вызвали очевидно сфальсифицированные выборы, применение насилия, нежелание власти идти на диалог. В России люди вышли после задержания одного из политических лидеров оппозиции. Этот повод менее эмоциональный и не настолько сильный, чтобы мобилизировать широкие слои населения. Еще один момент: на данный момент Путин в России остается самым популярным политиком. Уровень его поддержки очень высокий, в отличие от Лукашенко.

 
 
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Политолог – о том, что общего у протестов в России и Беларуси. И в чем их отличие.
 
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