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Иосуб – о задержании дочери: «Встречалась с одноклассниками, вместе ходили на выставку во Дворец искусств»

01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист рассказал, как задержали его дочь.

Иосуб – о задержании дочери: «Встречалась с одноклассниками, вместе ходили на выставку во Дворец искусств»

— Пока мы не знаем, что с ней и где она. В списках суда пока нет, — сказал «Салідарнасці» Вадим Иосуб в понедельник утром.

Накануне в воскресенье задержали его дочь. Наталье 22 года, она художник-дизайнер.

— Они встречались с одноклассниками, вместе ходили на выставку во Дворец искусств на Козлова. После переходили перекресток с трамвайными путями и, как нам рассказали, остановился бус и всю компанию — Наталью, а также еще двух ее бывших одноклассниц и одноклассника — задержали.

Одну девушку отпустили из автобуса, а остальных троих, ей сказали, повезут якобы для установления личности в РУВД, — рассказал Вадим Иосуб.

Задержанных доставили во Фрунзенское РУВД, но, по словам родных, передачи для них брать отказались.

— Нам сказали, что их уже перевозят на Окрестина и ничего не взяли, — говорит отец.

Родные надеются, что суд над Натальей состоится в понедельник.

Напомним, накануне было задержано более 160 человек.  

 
 
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