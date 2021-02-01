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Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика
01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Строк три часа провел в РУВД.
31 января минское «Динамо» выложило ролик с возвращающимся в клуб полузащитником Антоном Путило. Однако видео должно было появиться раньше, сообщает
Как пишет у себя в Instagram пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако он с коллегой был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РУВД.
В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор.
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Александр Строк три часа провел в РУВД.
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