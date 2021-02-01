ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После воскресных прогулок в Минске домой не вернулись больше 130 человек. Кто они

01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В списках задержанных врачи, инвесторы, мать пятерых детей.

После воскресных прогулок в Минске домой не вернулись больше 130 человек. Кто они

Задержания у Центрального на проспекте. Фото TUT.BY

В воскресенье в Минске были задержаны не менее 169 человек. Об этом сообщает телеграм-канал волонтеров. Известно, что 36 человек отпустили из столичных РУВД, минимум  трое были госпитализированы.

Суды над остальными должны начаться в понедельник. Среди задержанных — пять докторов, сообщает телеграм-канал Белые халаты. News.

Задержаны врач-онколог Минского городского клинического онкодиспансера Дмитрий Буралкин, вместе с мужем задержана врач-анестезиолог ДХЦ Светлана Лазарева, повторно задержана врач-офтальмолог 5 поликлиники Ольга Марханова.

В списках задержанных — врач Инна Тепляшина, ранее работавшая судмедэкспертом, врач нефролог Мария Кондрацкая, которая выходила из центрального гастронома возле ГУМа.

Среди задержанных дочка известного экономиста Вадима Иосуба — Наталья.

Задержали также мать пятерых детей Ольгу Золотарь из поселка Ждановичи Минского района, сообщает Наша Ніва. Женщину не выпустили.

Два топ-менеджера компании «Зубр Капитал» тоже оказались в списках задержаных. Это Николай Шестак, член совета директоров компании Uniflex, управляющий партнер «Зубр Капитал» и Евгений Бачищев, член Совета директоров СофтКлуб и наблюдатель в Советах директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.

«Зубр Капитал» — компания, которая инвестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные технологии.

По данным правозащитного центра Вясна, была задержана и позже отпущена из РУВД журналистка из Швейцарии Люция Чирки.

Швейцарская журналистка Люция Чирки: «Это было чистое беззаконие»

После 6 суток удержания был отпущен на свободу артист камерного хора Белгосфилармонии Денис Иванов. Однако возле ИВС задержали одну из встречавших его девушку — продюсера и режиссера Карину Хацкалеву.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списках задержанных врачи, инвесторы, мать пятерых детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России запретили мат в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by