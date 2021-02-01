После воскресных прогулок в Минске домой не вернулись больше 130 человек. Кто они

Источник материала: Салiдарнасць

В списках задержанных врачи, инвесторы, мать пятерых детей.





Задержания у Центрального на проспекте. Фото TUT.BY

В воскресенье в Минске были задержаны не менее 169 человек. Об этом сообщает телеграм-канал волонтеров . Известно, что 36 человек отпустили из столичных РУВД, минимум трое были госпитализированы.

Суды над остальными должны начаться в понедельник. Среди задержанных — пять докторов, сообщает телеграм-канал Белые халаты. News .

Задержаны врач-онколог Минского городского клинического онкодиспансера Дмитрий Буралкин, вместе с мужем задержана врач-анестезиолог ДХЦ Светлана Лазарева, повторно задержана врач-офтальмолог 5 поликлиники Ольга Марханова.

В списках задержанных — врач Инна Тепляшина, ранее работавшая судмедэкспертом, врач нефролог Мария Кондрацкая, которая выходила из центрального гастронома возле ГУМа.

Среди задержанных дочка известного экономиста Вадима Иосуба — Наталья.

Задержали также мать пятерых детей Ольгу Золотарь из поселка Ждановичи Минского района, сообщает Наша Ніва. Женщину не выпустили.

Два топ-менеджера компании «Зубр Капитал» тоже оказались в списках задержаных. Это Николай Шестак, член совета директоров компании Uniflex, управляющий партнер «Зубр Капитал» и Евгений Бачищев, член Совета директоров СофтКлуб и наблюдатель в Советах директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.

«Зубр Капитал» — компания, которая инвестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные технологии.

По данным правозащитного центра Вясна , была задержана и позже отпущена из РУВД журналистка из Швейцарии Люция Чирки.

Швейцарская журналистка Люция Чирки: «Это было чистое беззаконие»

После 6 суток удержания был отпущен на свободу артист камерного хора Белгосфилармонии Денис Иванов. Однако возле ИВС задержали одну из встречавших его девушку — продюсера и режиссера Карину Хацкалеву.