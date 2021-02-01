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После воскресных прогулок в Минске домой не вернулись больше 130 человек. Кто они
01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В списках задержанных врачи, инвесторы, мать пятерых детей.
Задержания у Центрального на проспекте. Фото TUT.BY
В воскресенье в Минске были задержаны не менее 169 человек. Об этом сообщает
Суды над остальными должны начаться в понедельник. Среди задержанных — пять докторов, сообщает телеграм-канал
Задержаны врач-онколог Минского городского клинического онкодиспансера Дмитрий Буралкин, вместе с мужем задержана врач-анестезиолог ДХЦ Светлана Лазарева, повторно задержана врач-офтальмолог 5 поликлиники Ольга Марханова.
В списках задержанных — врач Инна Тепляшина, ранее работавшая судмедэкспертом, врач нефролог Мария Кондрацкая, которая выходила из центрального гастронома возле ГУМа.
Среди задержанных дочка известного экономиста Вадима Иосуба — Наталья.
Задержали также мать пятерых детей Ольгу Золотарь из поселка Ждановичи Минского района, сообщает
Два топ-менеджера компании «Зубр Капитал» тоже оказались в списках задержаных. Это Николай Шестак, член совета директоров компании Uniflex, управляющий партнер «Зубр Капитал» и Евгений Бачищев, член Совета директоров СофтКлуб и наблюдатель в Советах директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.
«Зубр Капитал» — компания, которая инвестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные технологии.
По данным правозащитного центра
После 6 суток удержания был отпущен на свободу артист камерного хора Белгосфилармонии Денис Иванов. Однако возле ИВС задержали одну из встречавших его девушку — продюсера и режиссера Карину Хацкалеву.
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В списках задержанных врачи, инвесторы, мать пятерых детей.
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